跑步知識／跑步和越野跑的上坡有哪些不同？

「我，為追女孩而跑。」－孫子涵 依稀記得，那是小學一年級的夏天。印象沒錯的話，早上第二節後有一個大下課，十五分鐘的時光，對於那時候好動的小孩如我，是多麼的珍貴美好。而那一天，班上好多人出

2021-06-25 09:14