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跑步知識／跑步和越野跑的上坡有哪些不同？

運動筆記 / Jack Kox

跑步是越野跑的基礎

越野跑是跑步的延伸

平路跑上坡跟越野跑跑上坡差在哪裡

光跑公路上坡就很累了

越野跑上坡為什麼更累

跑樓梯跟跑公路上坡又有什麼不同

跟戶外的越野跑有哪些差異

本集來閒聊一下在不同地形跑上坡

有哪些不同

又該如何來跑

防疫期間

戴口罩勤洗手保持社交距離

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