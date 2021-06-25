跑步知識／跑步和越野跑的上坡有哪些不同？
跑步是越野跑的基礎
越野跑是跑步的延伸
平路跑上坡跟越野跑跑上坡差在哪裡
光跑公路上坡就很累了
越野跑上坡為什麼更累
跑樓梯跟跑公路上坡又有什麼不同
跟戶外的越野跑有哪些差異
本集來閒聊一下在不同地形跑上坡
有哪些不同
又該如何來跑
防疫期間
戴口罩勤洗手保持社交距離
遵守防疫規定
(((Podcast)))
Spotifyhttps://pse.is/3kecww
SoundOnhttps://pse.is/3kav5x
Googlehttps://pse.is/3k58hh
訂閱
youtube頻道 https://pse.is/LFYTH
傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n
傑克IG https://pse.is/GCUTC
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言