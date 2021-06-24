快訊

年齡不符！兩名16歲護專生打AZ 發文「希望隔天不要死在家裡」

德國政商全力封殺的「下一個德意志女總理」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跑步小品／疫情期間雖然無法見面 一點鼓勵讓大家更近了

運動筆記 / 黃俊麒

疫情或許讓彼此不能見面，要相信疫情並沒有拉開我們的距離。

大家共同存在同一個信念，一起防疫、一起守護、一起努力，讓疫情早日控制住，讓生活早日恢復平靜。還記得嗎？ 在大雨中跑步、在烈日下跑步、在人群中奔跑、在微笑中度過的日子。

跑步讓彼此拉開爭吵，運動讓彼此獲得健康，訓練讓彼此多了連結；「相信」讓彼此多了希望。

加油所有跑者們！加油所有教練們！加油每位運動員們！

加油待疫情過後，我們相約一起大口呼吸！「那些沒有擊倒我們的，將使我們更加強大。」

#kobe麒跑步訓練班 #佛系教練 #跑步教練

相關新聞

跑步小品／疫情期間雖然無法見面 一點鼓勵讓大家更近了

疫情或許讓彼此不能見面，要相信疫情並沒有拉開我們的距離。 大家共同存在同一個信念，一起防疫、一起守護、一起努力，讓疫情早日控制住，讓生活早日恢復平靜。還記得嗎？ 在大雨中跑步、在烈日下跑步、在人

美國西部100mile越野賽-賽前報導

美國西部100mile越野賽 是非常經典刺激的越野大賽 今年將在6/26美國時間早上5點開賽 (台灣時間晚上8點) 賽事參與的人數限制止約400人左右 要參加除了取得資格之外 還必

訓練心得／人生第一次頂樓天台半程馬拉松

2021.06.14完成人生第一次突破：頂樓天台繞圈圈半程馬拉松 一口氣跑了25公里，總共跑了/繞行625個8（一公里要繞25個8）居家防疫線上馬拉松，還是要有儀式感，後勤補給要到位。端午節路跑

跑步小品／為夢想而跑

其實，最早是從跑步機開始的。 在最後的大學時光中，因為在學校健身房打工，器材當然要善用一下，而最簡單的器材就是跑步機。看著健身房的電視，吹著健身房的冷氣，揮灑汗水的同時，時間就這樣過去了。心想，

跑步小品／跑者迷因

Hi，又是我。我想2021是一個會讓參與過的人難忘的一年，不論是熱愛運動還是喜歡靜態活動的人都受到了衝擊。但我相信黑夜後總會黎明，一起攜手面對黎明前的黑夜吧！ 1：總以為加入了跑團就可以跑的很遠交到

跑步小品／「突破自我，享受生命」 賈永婕給我的生命啟示

每週看TVBS「看板人物」是激勵自己往前邁進的心靈雞湯，每位受訪人物都有其讓人讚嘆與受人欽佩的事蹟，今天上午的看板人物賈永婕近來因對疫情所投入的行愛舉動，成為台灣媒體的熱門人物，一件出於善的行動，居然

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。