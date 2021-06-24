跑步小品／疫情期間雖然無法見面 一點鼓勵讓大家更近了

疫情或許讓彼此不能見面，要相信疫情並沒有拉開我們的距離。

大家共同存在同一個信念，一起防疫、一起守護、一起努力，讓疫情早日控制住，讓生活早日恢復平靜。還記得嗎？ 在大雨中跑步、在烈日下跑步、在人群中奔跑、在微笑中度過的日子。

跑步讓彼此拉開爭吵，運動讓彼此獲得健康，訓練讓彼此多了連結；「相信」讓彼此多了希望。

加油所有跑者們！加油所有教練們！加油每位運動員們！

加油待疫情過後，我們相約一起大口呼吸！「那些沒有擊倒我們的，將使我們更加強大。」

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