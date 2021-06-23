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訓練心得／人生第一次頂樓天台半程馬拉松

運動筆記 / Terence Tsao

2021.06.14完成人生第一次突破：頂樓天台繞圈圈半程馬拉松

一口氣跑了25公里，總共跑了/繞行625個8（一公里要繞25個8）居家防疫線上馬拉松，還是要有儀式感，後勤補給要到位。端午節路跑當然要當天跑才有fu，連假第三天。

本來計劃一大早要來跑完這個端午節線上馬拉松，結果起床時發現已經七點了，太陽已經很大了，很熱了，所以只能安排傍晚的時候來開跑，剛開始跑的時候天氣還是蠻熱，但跑著跑著著天黑了，就越跑越涼快準備的飲水全部被喝完，能量包也吃掉了兩包、鹽錠吃掉了一顆，無傷完賽[哈哈]

記錄第一次天台半馬的記錄是一定要的啦~~

今天收穫好多枚端午節徽章，主要來自 keep , Garmin 及馬拉松世界的線上路跑活動。

雖然有點晚了，還是祝大家佳節愉快

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