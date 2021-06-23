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美國西部100mile越野賽-賽前報導

運動筆記 / Jack Kox

美國西部100mile越野賽

是非常經典刺激的越野大賽

今年將在6/26美國時間早上5點開賽

(台灣時間晚上8點)

賽事參與的人數限制止約400人左右

要參加除了取得資格之外

還必須參加抽籤

被抽中的機率很小

賽事的路線從高海拔跑到低海拔

路況不錯

但溫度落差非常大

跑起來也不容易

這次2021的西部100

有2019的紀錄保持人Jim Walmsley

以及很多菁英選手參加

女子菁英選手也有台灣所熟悉的Ruth Croft參加

6/26

大家再一起追蹤起來

希望Jim Walmsley能突破14小時

Ruth Croft也能拿下好成績

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美國西部100mile越野賽官網連結 https://www.wser.org/

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