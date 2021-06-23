美國西部100mile越野賽-賽前報導
美國西部100mile越野賽
是非常經典刺激的越野大賽
今年將在6/26美國時間早上5點開賽
(台灣時間晚上8點)
賽事參與的人數限制止約400人左右
要參加除了取得資格之外
還必須參加抽籤
被抽中的機率很小
賽事的路線從高海拔跑到低海拔
路況不錯
但溫度落差非常大
跑起來也不容易
這次2021的西部100
有2019的紀錄保持人Jim Walmsley
以及很多菁英選手參加
女子菁英選手也有台灣所熟悉的Ruth Croft參加
6/26
大家再一起追蹤起來
希望Jim Walmsley能突破14小時
Ruth Croft也能拿下好成績
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美國西部100mile越野賽官網連結 https://www.wser.org/
>>Live線上追蹤連結 https://www.ultralive.net/ws100#tracking/info
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