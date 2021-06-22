跑步小品／為夢想而跑

其實，最早是從跑步機開始的。

在最後的大學時光中，因為在學校健身房打工，器材當然要善用一下，而最簡單的器材就是跑步機。看著健身房的電視，吹著健身房的冷氣，揮灑汗水的同時，時間就這樣過去了。心想，要當陽光宅男，好像也不難嘛。

夢想的萌芽，其實也沒有什麼可歌可泣的故事。純粹是工作之餘，想找點事做。由於熱愛跑步，於是應徵了某運動網站當文章寫手，進而一步一腳印，一筆一回憶的用筆尖勾勒出運動選手在奮鬥路上的高低起伏。

提筆創作時期，正好經由萬能的網路，認識了想法異於常人的張嘉哲國手，於是深受國手的影響，想法也開始異於常人，默默地想為學生運動員選手做些什麼事，夢想可以說就是在這時產生。喜歡幫忙寫文章行銷曝光選手，讓更多人可以認識選手，就是我當初的夢想，單純且成功不必在我。

而舉凡，創立田徑FB粉專與將文章集結成冊，都是在這時期完成，現在回想起來，真的蠻狂的。順道一提，張嘉哲Chia-Che Chang其中一個擠爆田徑場的夢想，也於2017世大運，夢想成真。

作為一位熱愛跑步的愛好者。沒跑過全馬好像說不過去。對我來說，跑一場全程馬拉松就像寫文章一樣，會有起承轉合。《起》：起跑時，要有「世界越快，心則慢」的心境，壓抑因興奮而越跑越快的雙腳，找到屬於自己的節奏才是重點。《承》：注意呼吸與步伐，求穩不求快。《轉》：當心流狀態遇到撞牆期，怎麼辦！？稍作休息？調整跑姿？這些心境與肉體上的挫折，都要隨著比賽臨場調整應變。《合》：最後的收尾階段，則是隨著身體狀態，再決定如何配速。

自主加上團隊訓練了一陣子，在2020年與跑團跑友互相激勵加持下，終於完成了2場全馬，算是完成了個人的小夢想。

而在2021的年假，原本只是想寫寫文章記錄一下年假跑了百K的文章，投稿運動筆記網誌後，加上下標下的好像蠻威的，結果無心插柳的文章，變成破萬的點閱率(下標下的好，點閱沒煩惱)。驚嚇之餘，念頭一閃，何不藉由跑步來行銷嘉義呢？於是有了分享夢想，一起共好共享的概念。

過往，在台北很容易就能參加到的活動，不管是跑步相關演講，或是跑步訓練班，在嘉義就比較難有相關的活動。自我期許，有機會一定要將北部的跑步資源與能量，導入嘉義。某一天，田鴻魁的趴的跑步不要聽podcast節目，正好在介紹箱根驛傳，來賓是台灣驛傳促進同好會，站長張烽益。而我跟張烽益大哥正好有2面之緣，都是在台北時，前去欣賞箱根驛傳分享會。後來特別邀請來嘉義開個小型箱根驛傳分享會，也算是很成功一場分享會。之後，透過跑團的號召，一起團跑了嘉義八景的路線來行銷嘉義。這些夢想，要不是有人才濟濟的跑團出人出力出點子，是不可能完成的。

對於跑步的熱情還在，點子還有，夢想還很多，就算現在有疫情，但我還有跑團的各位夥伴。現在練的肌力，是為了未來成為更好的跑者。疫情期間，能幫忙的地方不多，只能 ＃團結撐醫護，雖然 ＃疫久見人心，但我相信 ＃齊心抗疫 下，一定會有所好轉。尤其近期又看到有三鐵女神之稱的賈永婕，愛心捐贈了救命神器給各大醫院，真的很感動。在最艱難的時刻，更要 #以善止疫，用正面能量面對病毒，以 #善的循環，對抗covid-19 #惡的折磨。

疫苗打下去

邁向群體免疫

疫情終會過去

跑步還是會繼續

夢想才會有意義

夢想，不是成功了才相信自己可以，而是先相信自己，才有可能成功。

醫護加油~大家加油！

【#Saucony #RunforGood #防疫 #候鳥計畫】#好家在我在家