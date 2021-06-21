跑步小品／「突破自我，享受生命」 賈永婕給我的生命啟示
每週看TVBS「看板人物」是激勵自己往前邁進的心靈雞湯，每位受訪人物都有其讓人讚嘆與受人欽佩的事蹟，今天上午的看板人物賈永婕近來因對疫情所投入的行愛舉動，成為台灣媒體的熱門人物，一件出於善的行動，居然有人撰文對其人身攻訐，不勝唏噓！本以為她要在節目上回應近來所遭遇的委屈，但是事實不然，整個受訪過程與談的內容(https://www.youtube.com/watch?v=_hlupALbPM0)多是參加三鐵的心得，一位3個孩子的媽媽，人稱貴婦的藝人，從三鐵運動中獲得啟發，帶領周遭的好友看見人生的光明面，同時也激勵她的腦麻乾兒子完成小鐵人的挑戰，而她自己的孩子也向其父母看齊，勇闖鐵人三項賽事，一家老小全都投入。
看其受訪時的與談笑容，更激起我心中跑馬的熱血，截止110年4月為止，已完賽75場，雖已是「無膽」之徒，但卻有著一顆「龍心」，龍跑馬途雖無法速飛，但慢速龜爬也能在完賽時間內抵達終點，何其樂哉！在馬場上我盡情享受悠哉跑馬的樂趣，沿途除了觀覽美色風景外，我也欣賞著最美的風景—「人」，我不僅欣賞她(他)們的風采，也和她(他)們對話，因為有著這美麗風景，我的跑馬意念才能如此堅實，因為她(他)們「突破自我，享受生命」的意念，激勵著無數跑友在馬場上快樂跑走。我之所以不說「挑戰自我」而是「突破自我」，因為「挑戰」是「向人尋釁，激起爭鬥」(教育部國語辭典，https://pedia.cloud.edu.tw/Entry/Detail/?title=%E6%8C%91%E6%88%B0)，是「因思緒不滿現況，以行動激鬥滿足自己需求」，是負面思維；而「突破」是「衝破、超越」(教育部國語辭典，https://pedia.cloud.edu.tw/Entry/Detail/?title=%E7%AA%81%E7%A0%B4)，是「我知道我能，所以我願意努力做得比之前更好」，是正向思考。因有此體悟，我不再以完賽時間「挑戰」自己，而是以「突破」的信念—「我能做，我願做」，享受著完賽的樂趣！
以下是最近參加的馬拉松賽事中遇到的三位生命鬥士：
110/3/28台中神岡公益馬：視障鬥士溫祐靖
約從107年左右開始，在馬場上便看到溫祐靖小姐穿著視障選手的跑衣，由視障陪跑志工手拉一條繩子陪同一起奔馳。祐靖出生時有嚴重弱視，高中時全盲(https://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?unid=429422)，以往都是在賽道上相遇，相遇時總是會喊生「加油」為其打氣，此次剛好在補給站與其碰面，而阿洲(李宗洲先生，見下段介紹)剛好也在現場，三人一起合照，看著祐靖燦爛的笑容，可見其在馬場享受著暢跑與歡愉。在補給站與其閒聊，因太常在馬場上看到她，因此好奇問她跑了幾馬，她緬靦笑回：「今天是第6馬」，我訝異地又問：「我在馬場上少說也有3年與妳相遇，應該不只六馬吧？」她回：「以往都跑半馬，因『交友不慎』，所以去年開始改跑全馬，所以目前只跑了六馬。」不錯！能戲稱「交友不慎」，可見與其與陪跑志工有著濃厚的情感，不過，我想著一個問題：「是陪跑志工陪她跑？還是她陪著陪跑志工挑戰全馬？」
110/4/18新竹南寮海洋馬：腦麻鬥士李宗洲
阿洲(李宗洲)與他認識是在107/08/04的漫遊台江戀戀安平這場賽事上(詳見臉書：https://www.facebook.com/pcjh.chenjl/posts/900910286760729)，他是我參加的全馬賽事中唯一遇到的台灣腦麻鐵腳勇士，我從台灣北跑到台灣南，若連同10K及半馬賽事都算進去的話，少說也有百場，就我在賽道上的觀察與紀錄，阿洲應該是「台灣唯一」一位參加全馬的腦麻勇士，他已完賽40多場全馬賽事，有近一半的全馬賽事都與其共跑，我們倆都有共同的目標就是「完賽百馬」，我們在馬場上相互激勵也相互扶持，我們也相互承諾，參加個人完賽百馬的「百馬加油團」，能在馬場上相遇、相知與相惜何其有幸啊！祝福阿洲早日達標，成為台灣第一位完成「百馬」的腦麻勇士。
110/4/25台南後壁春風馬：腦麻鬥士姚宥米
姚宥米目前是國一學生，榮獲109年總統教育獎。2019年獨力完成3公里的迷你馬拉松，2020年參加繪本話劇演出與泳渡日月潭，2021年四月參加台南後壁春風馬勇闖5K小小馬，其目標是挑戰走百里路，踏訪千間小學，逆境求學與堅定的毅力著實令人讚嘆與敬佩！(相關訊息可GOOGLE「姚宥米」，見自由時報生活版新聞報導：https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3165912)從5月中旬開始，台灣進入第三級疫情警戒，全台的路跑賽事不是延賽就是取消，連戶外的自主路跑訓練都得戴口罩，真的非常不方便，期待疫情早日趨緩，警戒解封，回歸正常生活，再現台灣往日風華。
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