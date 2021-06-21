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跑步小品／跑者迷因
Hi，又是我。我想2021是一個會讓參與過的人難忘的一年，不論是熱愛運動還是喜歡靜態活動的人都受到了衝擊。但我相信黑夜後總會黎明，一起攜手面對黎明前的黑夜吧！
1：總以為加入了跑團就可以跑的很遠交到很多志同道合的朋友；但往往理想美感，現實骨感。
2：這個靈感是取自於我的一個朋友曾經說過的對白...
3：疫情時的跑步總讓人煎熬，有時候內心也會出現以下的對白。大腦告訴我要帶口罩出門跑步，身體卻總會抗拒口罩帶來的窒息感，於是買了一個口罩支架後就沒有這個困擾了。
4：每次想要買跑步機的時候總會出現類似的狀況
5：跑步戴口罩吸不到空氣？阿你不會跑慢點嗎？
6：我想參與過原地踏步跑的跑者應該解放後不會再有這個行為了吧？我想...
7：我表示：
後記：
疫情期間出門一定要戴口罩，請不要為了個人的方便讓家人陷入危機。跑步是為了健康，絕對不是為了拼個魚死網破，短暫的不便換取未來的方便！我值得。
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