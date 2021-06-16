跑步小品／跑步的醍醐味 只有跑過才知道

說到《跑步》，在許多人看來是一件多麼無聊、把自己搞得很累的運動。如果進一步說要去跑一場42.195公里的馬拉松，那肯定會被說成是瘋子！「去搭車或騎車，不好嗎？」

(2016觀音山馬拉松)

跑步滋味 耐人尋味

沒有一項運動可以跟跑步一樣，是一個自己跟自己較勁的活動， 時間不長，頻率也剛剛好， 隨時準備好了就可以跑動起來。雖然每個人跑步的理由不盡相同，有人跑步是為了健康、為了瘦身減重，有人跑步則是為了釋放壓力，也有人跑步是為了保持活力。而對以《跑》為主的運動員或職業選手而言，跑則是為了要贏，以贏得第一名為目標，把名次、成績當作是跑步的動機。然而，不管你的起心動念是什麼，我從42歲才開始接觸跑步，如今已是中年大叔，「還可以跑真的是一種幸福」 ，至少我是這樣認為的。

(2020.5/竹圍漁港練跑)

村上春樹在他的《關於跑步，我說的其實是》中提到：「每日跑步對我來說好比生命線，不能說忙就拋開不管，或者停下不跑了。忙就中斷跑步的話，我一輩子都無法跑步。堅持跑步的理由不過一絲半點，中斷跑步的理由卻足夠裝滿一輛大型載重卡車。我們只能將那“一絲半點的理由”一個個慎之又慎地不斷打磨。見縫插針，得空兒就孜孜不倦地打磨它們。」我反問自己，跑了八年，我為什麼還在跑步？我無法像村上春樹可以講出這麼深澳的哲理，其實我的理由很簡單，就是喜歡。

(2016台北馬拉松)

喜歡跑步 不需要理由

不可否認，跑步的訓練是辛苦的，過程是痛苦的，尤其跑馬拉松更是一件苦差事，因為42.195公里的距離剛好是人類的極限。短則兩、三個小時，長則六、七個小時，考驗著你的意志力。你可能會踫到酷熱或寒冷的天氣、口渴、疲憊、酸痛、雙腳不聽使喚、暈眩、抽筋、飢餓無力，任何一種情況都叫你要放棄。你還會發現，原來自己是一個多麼負面、多麼會說幹話的人。然而，為什麼還有人會繼續一場又一場的跑下去，難道有自虐傾向！

前不久才完成CT113鐵人賽的「一輪」，在運動筆記發表了一篇網誌(註)，我非常認同其中她所寫的一段話：「但通過終點後，為什麼我們還期待著下一場？我們在賽事的追求，從不是要贏過誰，而是克服自己心裡重重的難關(或小劇場)，因為太辛苦 所以放棄念頭從沒停止過，但當自己沒有真的放棄，在心中謾罵中仍完賽了!!!」好像就是這樣，做每一件你喜歡的事情都是如此。

喜歡跑步的人，每次參加完一場賽事後，嘴巴說這是最後一次，但往往失去理智又報名了下一場；明明比賽過程痛苦萬分，但沒過多久，卻又想要再去經歷一次。痛苦沒多久就忘了一乾二淨，但從過程中所得到的東西卻深刻地給記憶了下來。就像我，2016年的東京馬拉松是我的人生初馬，一切都是新鮮。而跑到築地約35公里的時候，也第一次嚐受到了撞牆的滋味，雖然痛苦萬分，但至今回味卻是甜的。

(2016東京馬拉松)

註：一輪文章: 痛苦的三鐵賽 我們堅持下去的理由是什麼?

村上春樹：「正因為苦，正因為我們自己甘願通過那樣的苦來達成一件事情，那過程中，我們才能找到一些自己正活著地踏實感覺。」

跑步 另一種好滋味

除了苦之外，與跑步相處，還會給你一個意想不到的味道。是什麼呢？那就是跑步時因為大腦所分泌的多巴胺(Dopamine)，會讓你身心獲得愉悅感，我特喜歡這種感覺。而科學研究也證實：「從跑步當中可以獲得跑者的高潮(Runner’s high)，提振個人士氣，對抗日常生活中的各種壓力，讓身心靈更為健全，人生態度更為正向積極。」最近因為Covid-19疫情爆發，全國三級警戒也只能待在家進行核心肌群的運動。已經一個月沒有跑步，真的好想跑步，好懷念那個多巴胺的味道呀！

(2021.4/新莊田徑場)

能跑步 就是一種幸福

身邊有好多人因為跑步之後而愛上跑步，而且還有強大的感染力，讓人感受到他們滿滿的幸福感，也讓人好奇到底是什麼魔力讓他們這麼樂此不疲。

跑步詩人｜妙妙

妙妙跑友就是一個鮮活的例子，從她的身上總是看到跑步帶給她的喜悅和感動。每次練跑後或者參加完一場路跑賽活動或賽事，就會用詩文的方式記錄當時的心情。每一首詩、每一篇文章，都代表一次幸福的流動，也間接感染了身邊的每一個人。

(2021.3/台北田徑場)

我非常好奇，是什麼原因讓她想用這種方式來呈現。後來才知道，妙妙在幾年前因為身體出了一些狀況，後來聽了醫生的建議才開始了跑步。一開始寫文章只是想激勵自己的動力，後來參加了更多的路跑比賽後有好多心中的感觸，每一次在鼓舞自己時，發現也同時鼓舞到更多人。因此當她練跑後，就會立刻寫下心情的感受，也開始很認真的書寫。

沒想到從2018年10月開始寫了之後，一發不可收拾就一直持續到現在。妙妙說：「可以透過詩文讓更多人一起來跑步，感受滿滿的力量，這是一個動力，也是我喜歡跑步的原因。」我可是她的小粉絲，借用她平常在FB分享的其中一篇文章，一同來感受一下跑步所帶來幸福滋味！

最速總經理｜象總

和象總結識是在去年7月的台大校園田徑場，那一天是象總每個星期五固定的回饋日。初次對象總的印象，他是《去你的人生低谷》作者，是國內完成世界六大馬拉松賽事最速成績的第一人，有著「台灣最速總經理」稱號。除了東京馬拉松以3小時20分鐘完成之外，其他5大賽事的完賽時間都在3小時以內。

象總在《去你的人生低谷》中提到：「所謂快樂，其實是邁向目標的過程，而非絕然的結果。」我也是在跑完去年12月的台北馬拉松之後，才完全體會。喜歡一件事可以到什麼地步，象總多年前在動眼睛手術的當天早上，還特別一大早先去完成半馬。醫生還打趣的說：沒見過人中午要手術，早上還去跑了一個半馬的。象總說：「廢話。再不跑，接下來我可就沒得跑啦！」

(2020.12/「去你的人生低谷」週年抓週紀念分享會)

每週五工作之餘，象總會在台大操場舉辦「回饋日」，無償指導想運動的朋友。此外，他還負責推動公司集團的社會企業責任（CSR），在2017年與樂山教養院合作公益路跑活動，讓院生們擁有難得的跑步經歷。另外，由於他一直在跑步這條路上，看到了國內運動員缺乏資源的困境後，因此在2019年創立一個專屬運動員品牌加速器的「國手匯」計劃，希望能夠整合政府及民間的資源和力量，並運用自己的影響力回饋社會。

去年9月，象總還和體育主播田鴻魁(魁哥)共同主持一個名為「跑步不要聽」的podcast節目，除了帶來許多實用的跑步知識外，還會邀請很多跑者分享個人的寶貴經歷，讓所有聽眾都盼望著每週三早上趕快到來。沒想到象總一開始是想為了逃避喪母之痛而接觸跑步，到如今熱愛跑步、投身公益活動，並且把跑步當作一生的志業來經營。我想，跑步對於象總來說，已經不是只有一種味道而已。

跑齡兩年｜70歲的跑跑阿嬤

另外，我則從跑跑阿嬤身上，看到了另一位對跑步是如何熱愛到骨子裡。如果你有看過之前兩篇關於跑跑阿嬤的故事，你可能會愛上她。一個年近70的阿嬷，多年前還因為關節問題，連走路、爬樓梯都有困難，如今已接連完成了5公里及10公里的路跑賽事。目前則是非常、非常、非常積極認真(因為真的非常積極，一定要講三次)的在準備年底的半馬挑戰。她總是跟我分享：「跑步真的會讓人很開心、很快樂，每一次跑完就覺得人生怎麼會《如此美好》，吃什麼都好吃，連喝口水都是甜的！」

(2020石門水庫拉力馬拉松)

跑跑阿嬤已把跑步當成了生活中不可缺少的一部份，現在每天早上都會固定跑個7公里，一個星期還會跑一次10公里，然後每天PO照片傳到群組跟大家報告。我還得不斷提醒她：「記得休跑」，深怕她跑太多而受傷。她總是說：「人生總要熱血一次，不試怎會知道自己能或不能。」這讓我想到，許多過了60、70歲的老人家，當記憶力衰退了、行動變遲緩了，或者需要穿上紙尿褲而不能接受事實，因為這些都證明自己老了。唯有跑步，卻是證明自己還是很健壯。看到一位70歲的阿嬤，因為跑步每天都神彩奕奕，比我們還要熱血、還要青春。印證了:「不管你是因為什麼原因而開始跑步，只要喜歡，就會以自己想做的方式一直做下去。」

即使只是一件非常普通又簡單的事情，只要不間斷地做，它終究會成為你的一部份。如今，跑步已成為我身體的一部份了，因為疫情的關係不能外出跑步，Stay at home一個月，除了超級想念跑步，更想念與42.195公里相處的味道。終於可以完全體會，能跑步的日子就是好日子！

(2021.1/妹子陪跑團團練)

#康手的跑步日常 #康手愛RuN跑 #妹子陪跑團 #國手匯