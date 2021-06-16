跑步知識／跑不下去、負能量上來的時後該怎麼辦？
每個人跑步都會遇到跑不下去的時刻
那個時候
你心理想的是什麼
我是誰我為什麼在這裡
為什麼我要參加
要繼續跑嗎
有回收車可以搭嗎
再撐一下就好
還是棄賽算了
棄賽就可以回去休息吃美食了
負能量一直不斷上升
各種不想跑的理由一直出現
這時候該怎麼辦
防疫期間
戴口罩勤洗手保持社交距離
遵守防疫規定
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