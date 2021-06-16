快訊

評／疫苗安全有效嗎？政府如何因應「疫苗信任危機」？

獨／北農15員工確診有人爆料抽換匡列名單 北農否認

跑步知識／跑不下去、負能量上來的時後該怎麼辦？

運動筆記 / Jack Kox

每個人跑步都會遇到跑不下去的時刻

那個時候

你心理想的是什麼

我是誰我為什麼在這裡

為什麼我要參加

要繼續跑嗎

有回收車可以搭嗎

再撐一下就好

還是棄賽算了

棄賽就可以回去休息吃美食了

負能量一直不斷上升

各種不想跑的理由一直出現

這時候該怎麼辦

防疫期間

戴口罩勤洗手保持社交距離

遵守防疫規定

(((Podcast)))

APPLEhttps://pse.is/3fynes

Spotifyhttps://pse.is/3gzqbj

KKBOXhttps://pse.is/3j6z4n

SoundOnhttps://pse.is/3d442g

Googlehttps://pse.is/3hs4gw

訂閱

youtube頻道 https://pse.is/LFYTH

傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n

傑克IG https://pse.is/GCUTC

相關新聞

跑步知識／跑不下去、負能量上來的時後該怎麼辦？

每個人跑步都會遇到跑不下去的時刻 那個時候 你心理想的是什麼 我是誰我為什麼在這裡 為什麼我要參加 要繼續跑嗎 有回收車可以搭嗎 再撐一下就好 還是棄賽算了 棄賽就可以回去休息吃

跑步小品／跑步的醍醐味 只有跑過才知道

說到《跑步》，在許多人看來是一件多麼無聊、把自己搞得很累的運動。如果進一步說要去跑一場42.195公里的馬拉松，那肯定會被說成是瘋子！「去搭車或騎車，不好嗎？」 (2016觀音山馬拉松)

跑步小品／回顧我的第一場路跑接力賽 - Enjoy the game !

雖然端午節不能見面、只能製作端午節電子祝福卡，動動手指傳遞思念給遠方親朋好友。 五月五、慶端午、吃肉粽、中午立蛋、看划龍舟賽........，對於長年外出打拼的人來說，2021應該是一個印象深刻的一

衣索比亞出生的2名女子選手 2天內連破1萬公尺世界紀錄

(Gidey刷新女子1萬公尺世界紀錄，照片出自World Athletics臉書) 過去一星期，跑步圈寫下了超勵志的故事，那就是女子1萬公尺世界紀錄，兩天之內兩度被刷新，新紀錄是29分01秒03

跑步小品／可以一起跑步的日子 原來是那麼幸福！

沒有賽事的日常，就是期待著有人揪團去跑步，這一次我們跑的地方是阿罩霧-霧峰，發起的是阿罩霧跑團，一路會有行動補給，終點備有豐盛早餐，還有就是跑前一再確認的：不離不棄、團進團出，應該不會跑丟吧！？

跑步小品／碧潭10公里 巧遇雷里莎！

跑到在熟悉不過的老地方了。依舊是那樣的愜意感，鼓勵大家一起不要沉迷網路 ~ 一起跑上馬路吧 !巧遇偶像雷里莎~~~ 人真的超美超親切 跑步又超強的 ^ ^

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。