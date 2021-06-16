跑步知識／跑不下去、負能量上來的時後該怎麼辦？

說到《跑步》，在許多人看來是一件多麼無聊、把自己搞得很累的運動。如果進一步說要去跑一場42.195公里的馬拉松，那肯定會被說成是瘋子！「去搭車或騎車，不好嗎？」 (2016觀音山馬拉松)

2021-06-16 09:51