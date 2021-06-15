衣索比亞出生的2名女子選手 2天內連破1萬公尺世界紀錄

(Gidey刷新女子1萬公尺世界紀錄，照片出自World Athletics臉書)

過去一星期，跑步圈寫下了超勵志的故事，那就是女子1萬公尺世界紀錄，兩天之內兩度被刷新，新紀錄是29分01秒03；而先後創下好成績的兩位選手，她們各自有著不平凡的故事，和跑步的汗水與堅毅，同樣精采。首先是6月6日，代表荷蘭出賽的西凡哈桑(Sifan Hassan)以29分06秒82，打破衣索比亞選手阿爾馬茲阿亞納(Almaz Ayana)2016年在里約奧運跑出的29分17秒45，大幅推進10秒。

(Hassan締造的女子1萬公尺世界紀錄，2天就被Gidey打破。照片出自World Athletics臉書)

但哈桑的成績，只維持短短兩天，就在6月8日被衣索比亞選手萊特森貝特吉迪(Letesenbet Gidey)超越，吉迪跑出的29分01秒03，是女子1萬公尺有史以來，最接近29分這個難以想像的超級門檻的時刻。

除了哈桑與吉迪兩人兩天之內雙雙刷新世界紀錄的成就，對哈桑來說，過去幾天，無疑是她強大韌性的展現。6月6日破世界紀錄、6月8日紀錄被破、6月11日在佛羅倫斯1500公尺項目以3分53秒63拿下冠軍，

(Hassan的1萬公尺世界紀錄2天就被打破。3天後她打敗奧運金牌拿下1500公尺冠軍。照片出自World Athletics臉書)

比2016年里約奧運金牌、肯亞選手Faith Kipyegon快了0.28秒，Faith Kipyegon則跑出3分53秒91拿下銀牌，同時跑出個人最佳並且打破肯亞全國紀錄。

(1500公尺金牌Sifan Hassan與銀牌Faith Kipyegon，照片出自Faith Kipyegon臉書)

從難民到世界紀錄保持人

哈桑1993年1月1日在衣索比亞阿達瑪(Adama, Ethiopia)出生，2008年她15歲，以難民身分抵達荷蘭，然後開始一邊跑步同時研讀理課程。2013年取得荷蘭籍。從難民到世界紀錄保持人，哈桑的成就不只是天份和努力，她創下世界紀錄後告訴媒體，她學到的是「自制」 與「耐心」。過去幾個月，哈桑大多在肯亞與美國猶他州訓練，這場比賽從美國飛到荷蘭亨厄洛(Hengelo)出賽，她有時差，一開始覺得「糟透了，每一件事都好沈重」，但她堅持緊盯配速燈號，「有時不小心超越了，我提醒自己『不』，冷靜下來，有點耐心。」哈桑知道自己狀況不錯，有可能在29分以內完賽，但教練告訴她，「我們為跑出29分以內訓練，但你可以跑29分17秒」，而哈桑想跑29分10秒，不過教練仍要她確實跟著配速。

「我向這場比賽學到很多事，這場比賽教我學會自制，我還年輕還有時間跑進29分以內，比賽也學到要有耐心」。

哈桑的經紀人Jos Hermens相信哈桑跑出更好的成績是遲早的事，Hermens說，她目睹哈桑這場比賽的表現，相信女子1萬公尺不到29分完賽是有可能的，「不只哈桑，吉迪也是」。果然，這位長跑選手出身的運動經紀人沒有看錯，吉迪兩天後就改寫了哈桑的世界紀錄。

生於烽火連天的提格雷

吉迪比哈桑年輕5歲，1998年3月20日出生在衣索比亞提格雷地區(Tigray Region, Ethiopia)。這裡就是2020年底爆發衣索比亞-提格雷內戰的地方，半年來，已經造成數千人死亡，數百萬人流離失所，數十萬人陷入饑荒危機。就像所有的戰爭一樣，衣索比亞和厄利垂亞聯軍，與提格雷人民解放陣線激烈交戰殺紅了眼，婦女被性侵、種族屠殺等違反人道的事件層出不窮。

而提格雷戰爭之前，衣索比亞1988年3月也爆發內戰，直到1995年舉行首次多黨選舉，成立衣索比亞聯邦民主共和國。吉迪出生在國家內戰剛剛停火的年代，她在國際田徑場上跑出世界紀錄之際，國家仍在另一場內戰之中，這場不知何時停止的提格雷戰爭，就在她的家鄉。

另外，6月6日美國聯邦參議員達克沃絲(Tammy Duckworth, D-IL)、蘇利文(Dan Sullivan, R-AK)，以及昆斯(Chris Coons, D-DE)搭乘美國軍機訪台。昆斯被視為美國總統拜登的親密盟友，拜登1月上任，3月即指派昆斯出訪衣索比亞，對於提格雷戰爭引發的人權爭議與人道危機，表達嚴重關切。

(美國三名參議員搭軍機訪台，照片出自外交部臉書)

提格雷的戰火無情地蔓延，幸好，吉迪跑步的優異表現，沒有被戰火遮蔽。她在2019年杜哈世錦賽以30分21秒23，獲得1萬公尺銀牌，(金牌正是哈桑)；2020年10月7日，以14分06秒62的成績刷新女子5000公尺世界紀錄；而幾天前也就是6月8日，她以29分01秒03打破女子1萬公尺世界紀錄。這也讓吉迪成為5000及1萬公尺兩項比賽的世界紀錄保持人。上次有女子選手同時是這兩項世界紀錄保持人，是近30年前挪威選手Ingrid Kristiansen在1986至1993年期間所保持的。

「我想要再次打破世界紀錄並且跑進29分以內」，賽後接受英國國家廣播公司BBC訪問時，吉迪這麼說。她對於自己這次打破紀錄很有信心，「希望再創造紀錄，也許試試28分56秒」

目標訂了，吉迪的對手是自己也是哈桑，還有世界各地隨時都在苦練、希望跑得更好的所有選手。至於女子1萬公尺什麼時候會見到28分呢？會不會是七月即將舉行的東京奧運呢？誰又將奪下金牌呢？真是令人期待。吉迪代表的衣索比亞，在戰火、疫情與饑荒三大挑戰之中；哈桑代表的荷蘭，近兩個月來疫苗接種腳步加快，一週大約可接種120萬人。到6月10日為止，已施打1061萬8031劑疫苗，佔總人口1,740萬的61%，其中18%的人已接種兩劑；台灣目前共有大約200萬劑疫苗，已由中央疫情指揮中心配發地方政府陸續施打，但全台灣還是處於新冠疫情三級警戒，盡量減少外出，我的跑步訓練，延續五月中旬以來的作法：戴口罩在自家頂樓跑步機跑，每月目標100公里。

不論在哪個國家，哪個城市，希望疫情可以早日緩和、回到日常生活。讓喜歡跑步的人，不論職業選手或素人，都可以脫下口罩、大口呼吸、邁開腳步、開心奔跑。