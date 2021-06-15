跑步小品／回顧我的第一場路跑接力賽 - Enjoy the game !

雖然端午節不能見面、只能製作端午節電子祝福卡，動動手指傳遞思念給遠方親朋好友。

五月五、慶端午、吃肉粽、中午立蛋、看划龍舟賽........，對於長年外出打拼的人來說，2021應該是一個印象深刻的一年，許多人配合防疫沒有回鄉團聚。設計對白：哇哩勒，真懷念3餐都是肉粽的日子！

善用端午節3天連續假期，宅在家收聽網路廣播節目-運動人的Pain Cave （EP-13)，充實新知、增廣見聞。這集節目邀請到主持人Windy的鐵人社團朋友、曾擔任5年DWD龍舟隊梁益銓隊長來分享。從運動的角度重新認識划龍舟，尤其是東西方文化差異的角度，讓人感到是增長運動知識的一集！

節目主持人特別提到：「划龍舟」這件事，其實不僅僅是端午節的民俗活動，也是運動人的一項熱血競技。她猜很多人跟她一樣不了解，其實龍舟賽季不止在端午節，而是一路由6月比到12月。但除了在東方華人圈，另外其他地區也有競技龍舟賽，甚至有「甩尾」型的刺激賽事。而划龍舟需要進行的訓練、需要用到的手臂肌力、團隊默契的訓練和船的配重，絕對是聽眾朋友沒想過的運動領域知識。

節目中共同主持人：匡寓，也點出人員受傷替補的重要性。所謂：聞道有先後、術業有專攻，本集特別來賓提到，划（船）需要克服人數、人員配置、身高、體重等等限制，由擊鼓手下命令（戰術）、甚至干擾對手。從賽前準備、比賽中、比賽後等關鍵因素，包括：注重頻率、節奏、左右協調、人員最佳配置...等等條件，其牽涉的專業技術讓我大開眼界，我頓時有一種“劉佬佬進大觀園”的感覺。

這時讓我回想到路跑運動，也有所謂：路跑接力賽，同樣需要一群人同心協力，一起努力朝目標邁進。因為我當時身邊朋友沒有固定跑步習慣，所以我要報名參加這種路跑接力賽，對於當時的我來說簡直是“天方夜譚”。正好在2017年5月時，路跑資訊網站上，有一場（另類趣味）路跑接力賽，在台中市東海大學校園舉辦，2017年 B+全能挑戰賽，路跑結合球類運動（籃球、棒球、美式足球、足球），使跑步運動更加有趣。

尤其能讓參賽者單獨報名，主辦單位可以幫忙組隊，我把握住這千載難逢的好機會報名參賽，也一圓參加路跑接力賽的夢想。當時和主辦單位邀請的特別來賓，高中籃球隊男學生們，及2位主辦單位（寶成工業）女職員，每一隊共8人（6男2女），共同努力完成了所有的指定比賽，還記得我跑完步後氣喘吁吁，還要同時進行球類運動，確實是對身體穩定度的一項大考驗，尤其當時我這個47歲大叔，竟然被排在最後一棒，為了團體的榮譽我只有全力以赴。

雖然大家是臨時組隊，但這不會減少彼此對運動的熱忱，索性大家都使出渾身解數，共同努力完成賽程中的考驗，第一次在花木扶疏的校園內跑步，突然變成文青感覺年輕了10歲。後續把握住機會在11月，再度參加了另外一場公益路跑，感謝佛主保庇獲得分組第三名（上凸台），為自己跑步歷程留下美麗回憶。

最後以這集廣播節目，特別來賓的一句話：Enjoy the game!自我期許，目前有參加社區運動愛好者，組成的戶外運動社團：i運動（大里區慢跑健行委員會）賴群組。

成員來自各行各業，記得在疫情三級警戒前，還可以利用下班空檔，彼此進行適合自己運動，目前受到避免群聚的限制，暫時停止每週固定團練，希望疫情早日受到控制，下次有機會可以一起組隊去參賽，共同享受運動帶給我們的歡樂，加油吧！