跑步小品／可以一起跑步的日子 原來是那麼幸福！

沒有賽事的日常，就是期待著有人揪團去跑步，這一次我們跑的地方是阿罩霧-霧峰，發起的是阿罩霧跑團，一路會有行動補給，終點備有豐盛早餐，還有就是跑前一再確認的：不離不棄、團進團出，應該不會跑丟吧！？

平常就跑得很佛系的我，一直沒有想要認真練，更何況是練坡，於是就揪了一群人一起來玩跑(至少有後段班的伴)，一起跑健康、跑歡樂，培養跑友感情，重新認識自以為熟透的地方！

起跑點就在以往阿罩霧馬拉松賽事的起跑點-立法院中部辦公室(就是以前的省議會)，一路跑經過亞洲大學、國立交響樂團、在明台高中裡的古蹟林家花園-幾位女孩在古橋上合照，深怕古橋被我們給坐垮了！

離開林家古厝後，再來要上坡了，一路蜿蜒向上，我們居然也順便征服了一座小百岳－阿罩霧山，這算是輕越野訓練嗎？除了一剛開始的鳳梨及荔枝、龍眼外，再來就是丘陵小徑了，還是來爬山的？也太陡了，居然有人像輕功一番就上去了…

快到折返的土地公廟前1、2公里時有岔路，有人跟我們說這裡左轉可以直接下山，比較輕鬆，妳們還要往前嗎？前面的風景還好啦！沒有人會笑你切西瓜的！我、我、我(猶豫數秒)…還是跑到預定的折返點，於我而言，跑步有一種儀式感，好歹我也上了觀景台欣賞了阿罩霧山景，也要湊個半馬，雖然我們一路慢慢跑，也一路吃吃喝喝。

經過朝陽科大下山後，慢慢接近霧峰老街，既然已經脫隊了，不好意思再說不離不棄了，就跑進老街吧，從google大神那兒尋到傳說中好喝的木瓜牛奶，正港只有木瓜加牛奶，至少可以說：都是木瓜牛奶耽誤了我們(找藉口)！萬萬沒想到回到終點等我們的居然是各種熱食、飲料…主辦也太豪邁了！

今天總算了解阿罩霧跑團的跑友為什麼這麼強了，一天到晚跑山、練坡，不強也難！謝謝賴秉君揪5421規律跑者VI中七組一起來參加團訓，雖然我們一直跑在後段，但玩得很開心，留下許多美好及照片！

用雙腳重新來認識自以為熟透的霧峰（阿罩霧），小時候常陪著阿嬤回後頭厝，就在今天跑經過的小徑上，有那麼一瞬間像是童年與現在重疊了，既熟悉又陌生，許多地方不一樣了，林家花園整建更新了，多標了一座小百岳；不變的是霧峰老街菜市場，一樣熱鬧，那個小時候與媽媽常常來買各種東西的霧峰街仔以及一起去散步的省議會！

跑步有一種吸引力，將有共同喜好的人(跑速差不多？！)兜在一起，雖然跑到最後幾公里大家都累了，但跟一群喜歡聊、喜歡拍、喜歡跑的朋友共度那三個多小時，各種話題、沒有壓力、互相分享不同領域的日常及各種賽事的見聞，總是充滿了期待，期待著下一次的團跑，期待著下一場賽事⋯

居家防疫寫作日常，共同努力，一起等待再次相見、可以LDS的日子…