三級警戒使我在家更強大！上傳你的居家訓練成果照
你是居家一塊肌還是六塊肌呢？（圖片來源：貓女姐姐Vita & 明宗）
自三級警戒開始（5/19）居家防疫已經快過了一個月了，在這漫長的時間裡，不僅生活出現了極大的改變，而「身材」更是⋯⋯在這段期間裡，你是從一塊肌進化成了六塊肌，還是六塊肌團結再一起了呢😂運動筆記邀請您上傳您的居家訓練成果照，來記錄自己的居家防疫成果，我們將會選出三位最具代表性的「六塊肌代表」及「團結一氣的一塊肌代表」💪
活動時間：即日起～6/27（日） 23:59
活動辦法：即日起～6/27（日），在 每日照片 上傳「居家訓練成果照」（＊如果可以放上對比照，那就太棒拉～），hashtag「#宅在家使我強大」，並在留言處「發布一段想說的話」，我們將會選出「六塊肌代表」、「團結一氣的一塊肌代表」。
|操作範例1.在每日照片區上傳「居家訓練成果照」
2.hashtag「#宅在家使我強大」，並在留言處「發布一段想說的話」
3.這樣就完成了呢～
責任編輯：Ian
＊有趣活動，盡在運動筆記
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