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跑步知識／Jack的第一場百K越野跑是哪場

運動筆記 / Jack Kox

大家的第一場越野賽事哪一場

有人問小編第一場百k越野賽事哪一場

那時後小編還是個越野生手

雖然有跑幾場短距離的越野跑

但沒有跑過百k越野賽事

本集就閒聊一下

在報名百k越野賽的前中後

進行的各種訓練

還有在賽事當中遇到的事情

以及賽事的經驗分享

防疫期間

戴口罩勤洗手保持社交距離

遵守防疫規定

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