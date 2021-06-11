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跑步知識／Jack的第一場百K越野跑是哪場
大家的第一場越野賽事哪一場
有人問小編第一場百k越野賽事哪一場
那時後小編還是個越野生手
雖然有跑幾場短距離的越野跑
但沒有跑過百k越野賽事
本集就閒聊一下
在報名百k越野賽的前中後
進行的各種訓練
還有在賽事當中遇到的事情
以及賽事的經驗分享
防疫期間
戴口罩勤洗手保持社交距離
遵守防疫規定
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