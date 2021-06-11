跑步知識／宅家跑步訓練 線上虛擬路跑

因疫情關係已經一個多月沒有到外面跑步了，最近發現一套叫ZWIFT的軟體可以達到虛擬路跑的效果。ZWIFT這套軟體有用單車訓練台的車友可能不陌生，單車功能需要付費使用，目前跑步仍是免費狀態，在家搭配彈力繩與平版跑了好幾K了，分享到FB時收到許多跑友的詢問，所以作個簡單的介紹分享給大家。

ZWIFT軟體功能展示影片如下(官網影片)

簡單介紹一下虛擬路跑需要準備的材料：1.ZWIFT軟體，目前有IOS、ANDROID、電腦版、MAC。所以只要有手機/平版/電腦都能下載來玩，官網下載在下載的時侯，請一起將ZWIFT CONPANION一起下載下來。

2.在家如何跑起來首選應該是跑步機吧，但如果空間或是預算不夠的話，除了直接原地跑外，彈力帶綁腰間或是彈力繩綁雙腳是目前比較常見到的方法，我個人是用彈力繩。

一般客廳的空間應該都行吧。

跑起來像這樣，我自己是覺得，有阻力至少比單純原地跑好多了認真跑起來，大概也有跑步機一半的FU吧。

3.跑起來也要有硬體將數據轉到ZWIFT中，這樣虛擬角色才能像自己一樣動起來ZWIFT支援的硬體不少，智能跑步機、STRYD等等，可以上官網支援硬體清單。

看看這邊只單純介紹我剛好有的 GARMIN跑錶，使用跑錶內建的虛擬跑步功能連接ZWIFT。目前GARMIN支援虛擬跑步的錶款有Forerunner 245、Forerunner 745、Forerunner 945、Fenix 6系列、

MARQ操作如下：

1.開啟手機/平版/電腦(看你要用哪個玩)的藍芽功能。2.打開ZWIFT主程式，如果還沒有帳號用MAIL建立一個，建議姓別身高體重用目前實際狀況，這樣你的虛角色才不會跟本人差太多XD，建立完應該會是這個畫面(中間的英文名是使用者名稱 歡迎加我好友)。

在這個畫面就可以打開手錶的虛擬跑步功能(沒有的話於活動列表中移至「新增」，在列表中即可搜尋到「虛擬跑步」。

按進去準備下一步

回到ZWIFT程式，點擊畫面中間的英文名字，進到下一個畫面，稍等一點就會與手錶完成配對。

像上圖都配對到了就可以按OK進下一頁說明我直接打在圖上面了，選定好就按下方的跑步準備開跑吧。

進到這個畫面就可以按下手錶上的開始，跑起來或是按下左下的選項，更改個人設定或是幫虛擬角色換裝等等。

如果前面選擇的是加入線上團跑活動，如果尚未開始而快要開始的話，會進入到起跑線前的準備畫面，還真的有點感覺呢。

跑步完畢後當然也會有結算畫面囉。

虛擬路跑的成果一樣可以同步到garmin / strava / adidas run/ UA / 等等...可以在程式內作連結設定。上面有提到在下載ZWIFT主程式的同時，也要順便下載ZWIFT CONPANION這個程式。ZWIFT CONPANION 就是zwift的社群功能與個人跑步歷程數據，我常用的就是加好友與看看近期有什麼線上跑活動可以參加，還有糾好友團跑的功能，因為我目前好友太少，還沒用過@@

以上分享，謝謝~~