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跑步知識／防疫期間有哪些居家訓練？
防疫需要你我一起共同努力
在防疫期間有哪些居家訓練可以練
現在大家在家裡都練些什麼
又有哪些居家的挑戰在世界上發生
在家裡可以完成這些挑戰
真的不可思議
非常的不容易
疫情改變了我們的生活習慣
但是大家還是可以克服這些不便和困難
來鍛鍊以及挑戰自己
希望疫情盡快消失
讓大家恢復到原來的生活
防疫期間
戴口罩勤洗手保持社交距離
遵守防疫規定
(((Podcast)))
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