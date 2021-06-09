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跑步知識／防疫期間有哪些居家訓練？

運動筆記 / Jack Kox

防疫需要你我一起共同努力

在防疫期間有哪些居家訓練可以練

現在大家在家裡都練些什麼

又有哪些居家的挑戰在世界上發生

在家裡可以完成這些挑戰

真的不可思議

非常的不容易

疫情改變了我們的生活習慣

但是大家還是可以克服這些不便和困難

來鍛鍊以及挑戰自己

希望疫情盡快消失

讓大家恢復到原來的生活

防疫期間

戴口罩勤洗手保持社交距離

遵守防疫規定

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