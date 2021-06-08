英國伯明翰田徑賽 Mo Farah挑戰萬米奧運達標失利

週六在英國伯明翰 舉行的 Müller British Athletics 10,000ｍ 錦標賽於台灣的週日 24:00 起跑。而本場最注目的選手，莫過於我們的莫爵士 Mo Farah。

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雖然是四年後第一場萬米賽，但 Mo Farah 仍被相當看好， 在過去他曾在 5,000m 及 10,000m 上擊敗許多對手，也在，也在兩屆奧運會項目上拿下金牌，甚至在 2011 至 2017 年間獲得 ８枚世錦賽金牌、２枚銀牌的驚人成績。

在世界大賽上屢創佳績的 Mo Farah 圖/網路

在 2017 賽季後，Farah 將注意力放到了公路賽上，希望能夠挑戰半程、全程馬拉松將自己在萬米及五千的統治力延續到這上面。而他也的確在比賽中取得相當優異的成績，其中包括 2020 布魯塞爾半馬上 59 分 32 秒、2018 美國芝加哥馬拉松 2 小時 05 分 11 秒，皆創下英國紀錄。卻沒能像在萬米與五千上佔據主導優勢，因此決定退回熟悉的田徑比賽，以前進奧運為目標。

2018 美國芝加哥馬拉松 2 小時 05 分 11 秒，創下英國紀錄。圖/網路

然而，跌破眾人眼鏡的是 Mo Farah 本場卻以 27:50.64 通過終點，僅拿下第八名的成績，也並未達標東京奧運的資格，他是本場第二位通過終點線的英國人，排在他前面一位的是 Marc Scott ，他以 27:49.94 完賽。

Men's race at European 10,000m Cup has begun.



Mo Farah running his first 10k in 1,401 days, chasing the 27:28 Olympic standard. Evidently he has become a Breathe Right strip guy in the interim. pic.twitter.com/VERqfkcWYV — Jonathan Gault (@jgault13) June 5, 2021

可以看到 Mo Farah 表情痛苦，與以往的從容形成對比 圖/網路

賽後，Mo Farah 談到首次在萬米賽中遇到挫折，他說：「過去的 10 天，我的狀況並不好，但無論我在生涯中取得什麼樣的成就，更重要的是能在比賽中發揮。然而我的腳踝傷勢帶給我不小的影響。」

There are easier jobs than talking to Mo Farah after he's just finished eighth.



Here's my attempt.pic.twitter.com/LWWBVHJj6U — Tom Harle (@TomHarle96) June 5, 2021

抵達終點後的 Mo 相當失落 圖/@PA

但由於太晚開始嘗試挑戰達標萬米徑賽，距離東京奧運達標截止日僅剩一個月（截止日 6/29）在錯了本場比賽後，他還有一些時間能夠再跑萬米的比賽，但他必須將時間縮短至少 22 秒才能有機會入選英國國家隊。而有關伯明翰 Müller British Athletics 的完整結果，請點擊此處。

責任編輯：Ian

新聞來源：runningmagazine

圖片來源：網路、@PA

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