英國伯明翰田徑賽 Mo Farah挑戰萬米奧運達標失利

週六在英國伯明翰 舉行的 Müller British Athletics 10,000m 錦標賽於台灣的週日 24:00 起跑。而本場最注目的選手,莫過於我們的莫爵士 Mo Farah。

【新聞】Mo Farah 回歸萬米 前進伯明翰 尋求達標奧運

雖然是四年後第一場萬米賽,但 Mo Farah 仍被相當看好, 在過去他曾在 5,000m 及 10,000m 上擊敗許多對手,也在,也在兩屆奧運會項目上拿下金牌,甚至在 2011 至 2017 年間獲得 8枚世錦賽金牌、2枚銀牌的驚人成績。

在 2017 賽季後,Farah 將注意力放到了公路賽上,希望能夠挑戰半程、全程馬拉松將自己在萬米及五千的統治力延續到這上面。而他也的確在比賽中取得相當優異的成績,其中包括 2020 布魯塞爾半馬上 59 分 32 秒、2018 美國芝加哥馬拉松 2 小時 05 分 11 秒,皆創下英國紀錄。卻沒能像在萬米與五千上佔據主導優勢,因此決定退回熟悉的田徑比賽,以前進奧運為目標。

然而,跌破眾人眼鏡的是 Mo Farah 本場卻以 27:50.64 通過終點,僅拿下第八名的成績,也並未達標東京奧運的資格,他是本場第二位通過終點線的英國人,排在他前面一位的是 Marc Scott ,他以 27:49.94 完賽。

Men's race at European 10,000m Cup has begun.



Mo Farah running his first 10k in 1,401 days, chasing the 27:28 Olympic standard. Evidently he has become a Breathe Right strip guy in the interim. pic.twitter.com/VERqfkcWYV