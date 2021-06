連跑兩場萬米！大迫傑先A組奪冠又在B組拿下第二

在上週舉行的「波特蘭田徑嘉年華」(Portland Track Festival)中,在男子 1,500m 項目誕生了「美國最速高中生」Hobbs Kessler 與「日本新紀錄保持者」荒井七海,而現在要介紹的這位選手,台灣跑友對他肯定不陌生,他就是前日本馬拉松紀錄保持者 大迫傑。

上週五(5/28)「波特蘭田徑嘉年華」的 10,000m 項目中,大迫傑連跑了兩場,並分別拿下冠亞軍(圖片來源:Oregon Live)

在上週五(5/28)的 10,000m 項目中,大迫傑連跑了兩場。他在 A 組以 27 分 56 秒 44 奪冠,約 15 分鐘後馬上進行 B 組,並且差點就再次奪冠了!他以 29 分 4 秒 28 的成績完成,僅以 0.28 秒落後於第一名 Acer Iverson 的 29.04.00。

大迫傑在男子萬米 A 組以 27:56:44 奪冠的精彩片段(影片出處:UGROHO 10K)

而在男子萬米 A 組,有另外一名選手參賽,他是美國奧運馬拉松選拔冠軍 Galen Rupp。他在這場比賽一開始位於領先位置,在最後 800m 時被大迫傑超越,最終以 28:00.37 第四名完賽,而距離奧運選拔標準 28:00.00 僅差了 0.37 秒。「我希望跑進 28 分內,」他說道,「但這是一場很好的比賽。」

Galen Rupp 在男子萬米 A 組以 28:00.37 第四名完賽(圖片來源:Oregon Live)

Galen Rupp 在 2016 里約奧運代表美國參加萬米與馬拉松項目,並在萬米獲得第五名、在馬拉松項目獲得銅牌。他的下一場賽事,應該會是下個月在「尤金」(Eugene)「海沃德田徑場」(Hayward Field)的一場萬米奧運選拔賽。也真心期待,這兩位選手屆時在奧運場上交鋒!

Suguru running 29:02 in the second heat after winning the first heat was impressive.— Sarah Lorge Butler (@slorgebutler) May 29, 2021