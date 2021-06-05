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雨下到北部了！梅雨鋒面炸全台 20縣市豪雨、大雨特報

連跑兩場萬米！大迫傑先A組奪冠又在B組拿下第二

運動筆記 / Joanna

在上週舉行的「波特蘭田徑嘉年華」（Portland Track Festival）中，在男子 1,500m 項目誕生了「美國最速高中生」Hobbs Kessler 「日本新紀錄保持者」荒井七海，而現在要介紹的這位選手，台灣跑友對他肯定不陌生，他就是前日本馬拉松紀錄保持者 大迫傑。

上週五（5/28）「波特蘭田徑嘉年華」的 10,000m 項目中，大迫傑連跑了兩場，並分別拿下冠亞軍（圖片來源：Oregon Live）

在上週五（5/28）的 10,000m 項目中，大迫傑連跑了兩場。他在 A 組以 27 分 56 秒 44 奪冠，約 15 分鐘後馬上進行 B 組，並且差點就再次奪冠了！他以 29 分 4 秒 28 的成績完成，僅以 0.28 秒落後於第一名 Acer Iverson 的 29.04.00。

大迫傑在男子萬米 A 組以 27:56:44 奪冠的精彩片段（影片出處：UGROHO 10K）

而在男子萬米 A 組，有另外一名選手參賽，他是美國奧運馬拉松選拔冠軍 Galen Rupp。他在這場比賽一開始位於領先位置，在最後 800m 時被大迫傑超越，最終以 28:00.37 第四名完賽，而距離奧運選拔標準 28:00.00 僅差了 0.37 秒。「我希望跑進 28 分內，」他說道，「但這是一場很好的比賽。」

Galen Rupp 在男子萬米 A 組以 28:00.37 第四名完賽（圖片來源：Oregon Live）

Galen Rupp 在 2016 里約奧運代表美國參加萬米與馬拉松項目，並在萬米獲得第五名、在馬拉松項目獲得銅牌。他的下一場賽事，應該會是下個月在「尤金」（Eugene）「海沃德田徑場」（Hayward Field）的一場萬米奧運選拔賽。也真心期待，這兩位選手屆時在奧運場上交鋒！

《Runner's World》編輯 Sarah Lorge Butler 提到，Galen Rupp 認為這是正面的經驗，不過他還在馬拉松訓練期，速度還沒到達；而 Sarah 也認為大迫傑的表現令人印象深刻（出處：Sarah Lorge Butler）參考資料：Oregon Live
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田徑 里約奧運 海沃德

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