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波特蘭田徑嘉年華 荒井七海 打破17年日本1500m 紀錄！
5/29（六），來自日本的荒井七海，在波特蘭田徑嘉年華的 1500m 以 3:37:42 打破 17 年的日本紀錄（圖片來源：月陸Online）
還記得，在「波特蘭田徑嘉年華」（Portland Track Festival）的 1500m，那位以 3:34.36 打破高懸 20 年美國高中紀錄、拿下該場次第五名的 Hobbs Kessler 嗎？
👉🏻延伸閱讀：【話題】會爬又會跑！世界級攀岩選手Kessler 千五3:34.36 打破高懸 20年美國高中紀錄！
5/29（六），同樣在這場千五賽事中，還有另一位值得關注的選手，那就是在這場拿下第 12 名、來自日本的荒井七海！他跑出了 3:37:05 的成績，打破了17年前小林史和 3:37:42 的紀錄，成為日本新紀錄保持者！
26 歲的荒井七海畢業於東海大學。在 2015年，就讀大三的他曾贏得日本錦標賽。在打破日本紀錄以前，他的個人最佳成績是 2019 年的 3 分 38 秒 18，而去年 2 月，他在 1500m 室內創造了 3 分 39 秒 51 的日本紀錄。
2015年，就讀東海大學三年級的荒井七海（左）在日本錦標賽獲勝（圖片來源：YAHOO!JAPAN）
雖然 3:37:05，距離奧運標準 3:35:00 仍有 2 秒的差距，但對於日本來說，這次的成績實為一大壯舉！日本的強項一直在於長跑。其中，最廣為人知的「箱根驛傳」，更是許多大學生運動員的目標。而在長距離的耀眼光輝下，其他項目卻顯得有些黯淡。這次荒井的成績，等於是對日本中距離項目開出了一槍！或許，日本中距離項目開始崛起。
荒井七海所隸屬的跑步俱樂部 Bowerman Track Club 也在社群平台上恭賀荒井打破了日本紀錄！（圖片來源：@bowermantc）
日本男子 1500m 歷代前 10 傑
|歷代名次
|成績
|人名
|年份
|1
|3.37.05
|荒井 七海
|2021年
|2
|3.37.42
|小林 史和
|2004年
|3
|3.37.90
|戸田 雅稀
|2019年
|4
|3.38.11
|渡邊 和也
|2008年
|5
|3.38.12
|松枝 博輝
|2019年
|6
|3.38.24
|石井 隆士
|1977年
|7
|3.38.49
|佐藤 清治
|1999年
|8
|3.38.65
|舟津 彰馬
|2018年
|9
|3.38.83
|河村 一輝
|2021年
|10
|3.38.88
|奥山 光広
|1991年
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