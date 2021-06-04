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波特蘭田徑嘉年華 荒井七海 打破17年日本1500m 紀錄！

運動筆記 / Joanna

5/29（六），來自日本的荒井七海，在波特蘭田徑嘉年華的 1500m 以 3:37:42 打破 17 年的日本紀錄（圖片來源：月陸Online

還記得，在「波特蘭田徑嘉年華」（Portland Track Festival）的 1500m，那位以 3:34.36 打破高懸 20 年美國高中紀錄、拿下該場次第五名的 Hobbs Kessler 嗎？

👉🏻延伸閱讀：【話題】會爬又會跑！世界級攀岩選手Kessler 千五3:34.36 打破高懸 20年美國高中紀錄！

5/29（六），同樣在這場千五賽事中，還有另一位值得關注的選手，那就是在這場拿下第 12 名、來自日本的荒井七海！他跑出了 3:37:05 的成績，打破了17年前小林史和 3:37:42 的紀錄，成為日本新紀錄保持者！

26 歲的荒井七海畢業於東海大學。在 2015年，就讀大三的他曾贏得日本錦標賽。在打破日本紀錄以前，他的個人最佳成績是 2019 年的 3 分 38 秒 18，而去年 2 月，他在 1500m 室內創造了 3 分 39 秒 51 的日本紀錄。

2015年，就讀東海大學三年級的荒井七海（左）在日本錦標賽獲勝（圖片來源：YAHOO!JAPAN

雖然 3:37:05，距離奧運標準 3:35:00 仍有 2 秒的差距，但對於日本來說，這次的成績實為一大壯舉！日本的強項一直在於長跑。其中，最廣為人知的「箱根驛傳」，更是許多大學生運動員的目標。而在長距離的耀眼光輝下，其他項目卻顯得有些黯淡。這次荒井的成績，等於是對日本中距離項目開出了一槍！或許，日本中距離項目開始崛起。

荒井七海所隸屬的跑步俱樂部 Bowerman Track Club 也在社群平台上恭賀荒井打破了日本紀錄！（圖片來源：@bowermantc

日本男子 1500m 歷代前 10 傑

歷代名次成績人名年份
13.37.05荒井　七海2021年
23.37.42小林　史和2004年
33.37.90戸田　雅稀2019年
43.38.11渡邊　和也2008年
53.38.12松枝　博輝2019年
63.38.24石井　隆士1977年
73.38.49佐藤　清治1999年
83.38.65舟津　彰馬2018年
93.38.83河村　一輝2021年
103.38.88奥山　光広1991年

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