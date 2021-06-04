跑步小品／期待天天自由外出跑步的日子 早點回來

5/29（六），來自日本的荒井七海，在波特蘭田徑嘉年華的 1500m 以 3:37:42 打破 17 年的日本紀錄（圖片來源：月陸Online）

疫情三級警戒以來，盡量避免外出。以前幾乎天天沿著磺溪跑步，偶而跑更遠，穿越雙溪河濱公園跑到至誠路、仰德大道起點，多年熟悉的日常幸福，現在變得好奢侈。但我還是持續跑步，只是改在住家大樓頂樓跑步機，全程戴口罩。

剛結束的五月，是一月中旬跌倒腳受傷以來，第一個完整跑步的月份，即使剛好遇上台灣本土疫情爆發，戴口罩跑很悶，跑步機有些單調，不過，可以跑步的日子實在太珍貴了，在汗水中想起曾經跑過的不同國家不同城市大大小小的比賽，一邊期待著趕快重新回到馬場，嘴角就忍不住上揚。

五月，也是我今年首度達成自己的月目標，雖然只有很低的99公里，無傷達標就很棒。

六月二日剛好是今年「全球跑步日」(Global Running Day)，每年六月第一個星期三，全世界的跑友用跑步來慶祝，並且鼓勵更多人響應。六大馬之一的芝加哥馬拉松在官方IG貼出一張戴口罩的跑友獨跑的照片，並且寫著：「距離我們上次一起跑步有段時間了，我們想從世界上每一個角落來慶祝跑步這項運動。今天你在哪裡跑呢？」

六大馬之中被稱為素人跑者最高殿堂的波士頓馬，則po了一段各地許多跑友的跑步影片，呼應「快樂全球跑步日」主題。

倫敦馬、柏林馬、東京馬也分別po文po圖，慶祝屬於全球跑友的日子。紐約馬倒是獨樹一格，在全球跑友日這天，鼓勵大家從自己的家鄉參加線上紐約馬，這種virtual run，在新冠病毒肆虐，跨國旅行受限，同時也要避免群聚的情形下，不失為一種折衷的比賽辦法。2020年我自己就參加了線上紐約馬，只是到現在，都還沒有收到獎牌，去信主辦單位，回覆說四月底會寄來，但可能疫情打亂了航運空運吧，沒收到。

而世界馬拉松紀錄的保持人、肯亞長跑名將Eliud Kipchoge，簡短的圖文，依然滿滿跑步哲學導師風範。他說，「沒有比和隊友肩並肩跑步更美好的感覺了。」

（2020年8月23日和妹妹一起跑台新女子馬，暖身和開跑後的一、兩公里，都戴口罩呢！）

希望很快各國都不用再維持社交距離，大家都可以卸下口罩，大口呼吸，每個人都能隨心所欲到每個想去的地方，自由自在奔跑。