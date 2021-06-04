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跑步知識／關於UTMF環富士山越野賽

運動筆記 / Jack Kox

疫情結束之後大家想去哪裡走走

因為有人問我

疫情之後可以出國的話想去那裡比賽

所以我們就來閒聊一下

日本的UTMF環富士山越野賽

日本的馬拉松本來就很多人會參加

越野賽也是都舉辦的還不錯

就算不比賽

很多人也喜歡去日本旅遊,滑雪,泡湯

本集就跟大家聊聊

關於日本環富士山越野賽的一些賽事環節

還有好玩有趣的事

#好家在我在家

防疫期間

戴口罩勤洗手保持社交距離

遵守防疫規定

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