跑步知識／關於UTMF環富士山越野賽
疫情結束之後大家想去哪裡走走
因為有人問我
疫情之後可以出國的話想去那裡比賽
所以我們就來閒聊一下
日本的UTMF環富士山越野賽
日本的馬拉松本來就很多人會參加
越野賽也是都舉辦的還不錯
就算不比賽
很多人也喜歡去日本旅遊,滑雪,泡湯
本集就跟大家聊聊
關於日本環富士山越野賽的一些賽事環節
還有好玩有趣的事
#好家在我在家
防疫期間
戴口罩勤洗手保持社交距離
遵守防疫規定
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