跑步知識／關於UTMF環富士山越野賽

一月中，我們心心念念的金門馬拉松連兩年因疫情被取消了，一月底，高雄馬延期了….，那我們二月初的台東、綠島之行要取消嗎？還好，疫情有控制住，我們還是出發吧！去年暑假在澎湖旅跑的感覺很棒，這一次，我們換個

2021-06-03 09:44