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世界級攀岩選手跑千五 打破高懸 20年美國高中紀錄！

運動筆記 / Joanna

Hobbs Kessler(左) 在上週六的「波特蘭田徑嘉年華」1500公尺，成為了美國最速高中生（圖片來源：TrackTown USA

上週六（5/29），一名 18 歲的美國高中生，在「波特蘭田徑嘉年華」（Portland Track Festival）的 1500 公尺項目，以 3:34.36 打破了 Alan Webb 在 2001 年創的 3:38.26。他是 Hobbs Kessler。

美國最速高中生

當時在剩下 200 公尺時，Kessler 還是 10 人領先集團中的最後一名，不過剩下 100 公尺他跑得非常優異，最後在一群職業運動員中，拿下了第 5 名！Alan Webb 的美國高中生紀錄高懸 20 年，但 Kessler 以 4 秒之多打破紀錄，同時也比 U20 的紀錄保持人 Jim Ryun 的 3:36.1還快，更直接達標 3:35.00 的奧運標準！在資格賽期間達到這個成績的美國人，包含他只有 7 位。或許你該來認識這位跑步新星。

「波特蘭田徑嘉年華」 1500 公尺賽事的精彩片段（影片出處：youthrunnermag）

從世界級攀岩選手到菁英跑者

Hobbs Kessler 是來自密西根州一個社區高中的學生，他在 2 月份時以 3:57.66 打破 1500m 室內紀錄。但在跑步上有如此大成就的他，其實在跑步上還是新手，跑齡不到4年的他，其實在之前是一位世界級的攀岩選手。他從 3 歲開始攀岩，並曾在2019年代表美國參加義大利舉行的「IFSC 攀岩青年世界錦標賽」。當時他在採訪時說，他的願望是成為第一個以不到 4 分鐘跑完1英里（1.6公里）並同時爬上 5.15 和 V15 的人。

＊小補充：

  • 攀岩：使用「北美攀登難度分級系統」（YDS），路線分成 1～5 級，第 5 級又可分成 5.1～5.15。而 5.15 區間屬於「非常困難」，另外，還有屬於「不能自由攀登」的 6.0，必須使用輔助攀登。
  • 抱石：使用最廣泛的標準是V Scale，從 V0（最簡單）到 V16（最難）。

（參考資料：REI

Kessler 認為，試著在不同運動之間成為世界級選手有利有弊，「不過，你可以從兩者中取得的是精神方面，這不會因運動項目而改變。」

Hobbs Kessler 從 3 歲開始攀爬 ，更是一名世界級攀岩選手（圖片來源：CLIMBING

最有潛力的跑步新星

「這不像是真的。」Kessler 在賽後接受訪問時，他說自己一開始的目標是達標「奧運選拔賽」（Olympic Trials）的 3:37.50 成績，他當時預想自己最好成績是 3:36，沒想到卻破了紀錄。而他的教練 Ron Warhurst 說，Kessler 是他教過最有潛力的學生。這名教練曾經教過 Kessler 和 Alan Webb。

教練 Ron Warhurst（中）認為 Hobbs Kessler（左）是他教過最有潛力的學生（圖片來源：RUNNER'S WORLD

雖然 Kessler 現在專注於跑步，但攀岩仍是他一生都想做的事情，也相信第一個完成不到 4 分鐘跑進 1 英里並完成攀上 5.15 與 V5 的夢想，他有一天會到達的！

參考資料：LETSRUNCLIMBING

＊田徑話題，盡在運動筆記

田徑

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