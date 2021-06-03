跑步小品／一個人力量不夠 那就人與人連結起來吧

今天想來聊聊「疫情」，這段日子裡大家都辛苦了，雖然我們都還沒度過，但相信大家團結起來那一天不遠了。這是疫情爆發前最後一次不用戴口罩的訓練，接著隔天就爆發180人確診數，也瞬間讓看似順利的日常訓練變成泡沫，來的太突然確實措手不及。

生氣與釋懷

必須承認疫情爆發的時候，第一個念頭大家罵過的我都淦過一遍兩遍甚至800遍，但氣歸氣最後發現能做的就是保護好自己與身邊的人，那就是對這個疫情最好的交代了吧？從最早的X航我就已經提早發布停課，到後來想說緩一週，自己還能繼續訓練，萬萬沒想到就兩天後新聞報180例確診（傻眼）我都想是不是新聞稿弄錯？180？共X小朋友？

現在不要說我的職業（跑步教練）再來我的日常（長跑運動員）這兩件事突然都泡沫了。一是我沒有收入了，二是沒辦法好好訓練更何況是馬拉松有氧型運動員（居家要練什麼？）發生前幾天真的很氣，還要扮演好安慰學生的角色但自己真的也很多情緒….。學生（大家）相信也有很多恐慌、忙碌、家庭、生活、壓力，身為教練身為一點點人的精神支柱，我想我還不能就此擺爛倒下，於事用兩天的時間思考後，我振作起來了！時間與壓力可能是我最好的鎮定劑吧。

拋棄自私的想法

對我而言對於疫情的恐懼實在不高，因為這件事我早已釋懷，不等於不害怕只是媒體（造神 造恐慌這件事）已經不是一天兩天，似乎該面對的是自己的（睡眠充足、良好飲食、良好保護）剩下的也就是等待疫苗出來…要知道全世界（疫情）不停，台灣就不可能是唯一安全的地方，覺得自己安全這自私的想法早該從腦袋中拿掉，一年前就提到過，唯有大家互相尊重不自私這一切才會結束。

敏感話題？

此時此刻醫護人員、第一線工作人員、外送員、賣場人員、消防員、政府，不管如何其實沒有這些人我們現在也無法在家耍廢，這也是事實吧？希望大家在友（講）善（話）一點，出門就戴上口罩，不管你要跑步還是要跳舞，我不想叫大家不要出門因為我自己會出門，同理的請打理好自己別增加負擔給前線人員了；現在我說我出門肯定會有人說，不要出門外面多恐怖，請問不用吃飯，請問外送員送餐有比較安全？竟然他們在外面吹空氣（他們都不會接觸病毒？）請切記是不要群聚、不要玩樂、不要大意「不是恐慌」。

最重要的是請暫停任何政治糾紛

現在是全世界也是大家最該團結的時候，這些糾紛都無法改變現在的現狀，只會增加更多話題與與論上的負擔，不是什麼民主就該接受與論，現在是「人命重要 台灣加油」大家該團結的時候。

一點點微不足道的力量

我不是誰，但我感謝支持我的你們（看文章到這裡的朋友）我必須說或許我也能發揮一點點作用，給大家一點點提醒，也提醒自己一起放寬心好好面對現況！我是一名長跑運動員，我比大家更需要有氧訓練，但我也選擇戴上口罩遠離人群，我想如果你只是想運動或許也有很多方式甚至最基本的不要脫下口罩！

口罩跑步對於肺部有相當大的壓力，可能導致休克昏迷現象，所以請顧慮好身體，不急一時但也別僥倖脫下口罩，答應我好嗎？因為只有大家團結起來，我們才能早日回歸正常訓練，很多外送員很辛苦，前線人員冒風險（病毒且還要被攻擊、情緒勒索等）大家或許可以在家上班，但相對的很多運動員（身體）就是他們賺錢的工具，追求極限的同時可能每一次訓練都是創造奇蹟的累積，現在這段日子裡大家都苦，別在自私了，戴上口罩吧。

一般人可能有紓困，話說運動員政府也有補助，那你肯定不知道有多少運動員，就是單方面知道自己是運動員（小選手）甚至有些項目也沒有取得（政府標準）申請補助的資格，這社會有太多太多說不完的不平衡，但要平衡的同時就是先接受自己的身分。我現在也沒有實際收入，能撐多久我不確定，但希望你知道我和你是站在一起的，大家一起共體時間吧，加油。對了如果你想運動你真的沒有收入、醫護人員、消防員等，來私訊我吧，如果搭得上時間線上課程60分鐘希望能給你一點鼓勵，其餘的人也希望你們發揮愛心不要貪這個100元，請大家分享或許有需要的朋友，謝謝大家看完。

對了如果想看居家訓練，我也有拍一些不專業YT，歡迎大家搜尋 佛系教練這裡 ⬇️https://youtu.be/fPKTfIPoDUU

love and peace

我叫黃俊麒，我是一名跑步教練，一名長跑運動員，來自永和234AKA佛系教練 ㄑㄧㄝˋ#kobe麒跑步訓練班｜#佛系教練｜#跑步教練｜#線上運動課程｜#運動增強免疫力｜#疫情｜#居家防疫｜#疫情期間｜#運動員｜#台灣加油｜