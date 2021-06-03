跑跑記趣／2021年2月 我們跑在綠島

一月中，我們心心念念的金門馬拉松連兩年因疫情被取消了，一月底，高雄馬延期了….，那我們二月初的台東、綠島之行要取消嗎？還好，疫情有控制住，我們還是出發吧！去年暑假在澎湖旅跑的感覺很棒，這一次，我們換個地方跑跑….

這幾年一到冬天，西部的空氣品質就不太好，當我們穿越了南迴公路草埔／森永隧道之後，空氣明顯清晰，非常有感！沿著台九線的海岸公路遇見台東的藍，心情跟著飛揚起來！

為了準備三月南橫超馬，我們從關山鎮驅車前往南橫公路探探路，看看沿途的路況，我們始終相信，這一場比賽可以如期(三月，我們真的有把60K完成了！)，開心地沿途欣賞櫻花、李花…，順道拜訪池上的金城武樹。

不過我們把度假旅跑的行程放在綠島，冬天的綠島是什麼樣子呢？因為防疫，坐船之前會多了一道海巡署查證身分證件的程序，還有，冬天的海浪真的比較晃，很晃，非常晃，一定要吃暈船藥，連已經吃過暈船藥的我們都差點被此起彼落的嘔吐聲給搞到快吐了！明明只有四、五十分鐘怎地就這麼難熬！

出綠島碼頭後，看到一長排的機車，難以想像夏天的盛況，不過我喜歡遊客少一點，這樣可以包沙灘、包民宿、包綠島燈塔、包一池子的朝日溫泉…，非常有旅遊品質，接下來的四天，我們在綠島體驗生活。

見識了台東藍，我們也奢華地享受綠島的藍天、白雲、沙灘與湛藍的大海，這幾天吃了許多加了海草的食物，其中我喜歡海草蛋餅，這是我們平常在台中吃不到的。但天氣太好適合玩沙、涼亭發呆等夕陽、潮間帶夜間觀察，然而綠島幾乎沒什麼遮蔽，實在不適合跑步耶，曬啊！

每天看著氣象預報安排行程已是我們出門旅行的習慣，來到綠島第三天，東北季風增強，下雨了，前一天，我們已經開始盤算著要順時針還是逆時針環綠島一圈呢？最後決定順時針，順著風跑應該比較輕鬆吧？清晨七點從民宿出發，目標完成半馬。

用雙腳看到的綠島的確和騎機車看到的綠島很不一樣，我很喜歡漫遊，可以和當地有更深刻的連結，更深刻的回憶，補給要帶、水要帶，不過沿途有地方可以上廁所跑起來很安心，因為天氣不好，所以沿途遇到的幾乎都是當地人，他們正趕著去工作，而我喜歡陰雨天跑步，可以不曬太陽！事實證明，順時針是對的強勁的東北季風，帶著我們順風一路往南…

當跑到朝日溫泉時，雨勢變大，我們只好略作休息，躲一下雨，但雨勢依舊，我們決定還是繼續上路吧，剩下最後幾公里了，朝北後有山壁擋風，但可能因為下雨、低溫，我一起跑後左腿膝蓋附近有不適感出現，只能緩下來跑跑走走，一直在心裡告訴自己不能受傷，下個月還有賽事，謝謝我先生一路的提醒、陪伴與鼓勵，我們在風雨中完成環綠島自主半馬。

回到民宿好好洗澡休息，趁著下午雨歇再帶小孩去她們還沒去的景點走走。我們在綠島監獄有遇見還在服刑的犯人，而人權博物館就只有我們一家人及兩三個台灣加外國人。而綠島燈塔就我們一家人，上個廁所還可以去跟工昨人員借衛生紙…，還有什麼私密景點白色小屋，天啊，簡直是荒廢小屋，還要經過墓阿波，我們家小孩也太勇敢，居然要求要去這個地方！

貼心的民宿女主人主動幫我們把全濕的跑鞋用風扇吹乾了，令我們感動不已，包棟福利！我們趕在全島唯一一家藥局藥師回台灣過年前去買暈船藥，每人一包五顆，真是驚人，但冬天的風浪還是不要鐵齒，我不想暈船。很開心，我們又環了一個島，YA！！

我們目前乖乖待在家中，同島一心，只能看著照片回憶，希望大家一心共同防疫，才能早日回歸馬場，恢復正常生活，大家一起加油！