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跑步知識／路跑和越野跑的差異有哪些？

運動筆記 / Jack Kox

跑馬拉松,超級馬拉松賽事

越野跑的要求都不一樣

賽事的距離時間,地點,補站,裝備,都不同

其中有哪些不同

我們稍微來聊一聊

各種賽事的差異

還有參賽選手本身也要有跑著的素質

對比賽的規定

路線等等充分的了解

防疫期間

戴口罩勤洗手保持社交距離

遵守防疫規定

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越野跑

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