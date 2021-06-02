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跑步知識／路跑和越野跑的差異有哪些？
跑馬拉松,超級馬拉松賽事
和越野跑的要求都不一樣
賽事的距離時間,地點,補站,裝備,都不同
其中有哪些不同
我們稍微來聊一聊
各種賽事的差異
還有參賽選手本身也要有跑著的素質
對比賽的規定
路線等等充分的了解
防疫期間
戴口罩勤洗手保持社交距離
遵守防疫規定
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