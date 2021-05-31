跑步小品／馬場永遠都在 我有準備、就有機會！

近期疫情擾亂許多運動人節奏，配合防疫措施、避免群聚，許多路跑活動直接延期甚至取消。宅在家除了進行肌耐力訓練，有時候則看書充實新知，也收聽廣播節目吸收別人經驗增廣見聞、同時保護自己也保護別人！

近期網路廣播節目（運動人的Pain Cave ）EP:11/攀岩一姐 李虹瑩/左手是勇氣、右手是自信/全世界都是我的攀岩場。提到，許多論點蠻值得省思：主持人開場時提到一點，在遇到危急時除了跑的比別人快，攀爬能力也很重要。該集主角（攀岩女子組國手）在國、高中跆拳道後，大學時期藉由攀岩終於找到，更適合自己個性的運動，體悟到自我挑戰賽程路線，對手是自己不針對人。這時讓我回想到，2018年參加的一場路跑比賽。當天從雲科大操場鳴槍出發，正值夏日前半段配速正常，途中經過古坑綠色隧道，後半段天氣炎熱差點爆掉，索性即時調整配速，最終佛主保庇順利完賽。

我記得日前有看一本關於跑步書籍，書籍名稱：最強跑步分析全書，書籍作者：弘山 勉。

書籍結語提到：挑戰是一件快樂的事。雖然也有痛苦的時候，但即便如此也要朝自己目標努力不懈。作者相信在努力之後，讀者一定會得到（達成目標）的巨大喜悅，以及無可替代的人生充實感，正好可以形容當下的心情。 其次主角廣播節目也提到疫情，雖然打亂她訓練節奏，但只能抱持比賽永遠都在，剩下的只是專心準備好，就可充分把握住參賽機會。面對挑戰及比賽時的緊張感，做適當的身體及心情調整，跟自己進行瞬間溝通，確實是非常適當的做法，也考驗選手的臨場反應。

最後引用廣播節目主角，在節目訪談中提到的一句話自我勉勵：我有準備、我就有機會！記得2021年初還有路跑還有可以參賽，現在回想起來彌足珍貴，也感謝佛主保庇能挑戰凸台成功（男50歲組第十名）。

大家面對漫長的防疫之路，目前最重要的事情，就是保持身體健康、保護自己也保護別人，我則會稟持馬場永遠都在的心態，加油吧！