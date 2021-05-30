路跑心得／馬場最速蜘蛛人 挑戰扮裝跑半馬破百有憾

(感謝 郭宗智 哥 跟 Q爸 的邀請，讓馬場最速蜘蛛人能免費跑 2019年板橋馬．)

2019的板橋馬，這場賽事很棒，人人有獎拿！

主辦夠霸氣，只要你拿出實力認真跑，不用擔心沒獎座拿，分組排名取超多。

賽前在浮洲橋下的流動廁所附近草皮換裝，剛好看到全馬組起跑，哇靠！這河堤步道這麼小，然後塞一堆人起跑，根本就是大塞車…等等半馬一定要擠前面一點…

(在附近草皮著裝，也被攝影師拍到，還好沒有挖鼻孔等不雅行為～ＸＤ)

匆匆忙忙趕去起跑點搶位置，就省略了緩跑2公里，然後忘了擦凡士林避免燒檔(還好後來沒燒)、忘了吃香蕉…趕緊寄物，就跑去起跑點搶位置，哇！人好多，只能站前面的邊邊擠進去，時間剩不到10分鐘，只好原地做些簡單伸展，起跑後就先緩跑再加速吧！

果然，一起跑就塞，被一些慢速的人擋住…想挑戰破百的我，如果前面被塞太久，後面就會追時間追的很辛苦，所以只好像跑越野一樣的跑最左側草皮，超怕踩到石頭或坑洞，腳若扭到會GG…

(河濱步道真的很小，我就是這樣跑在草皮上，不過這張照片是拍右側，而我是跑在左側草皮，所以拍步道我驚險跑的樣子～照片中跑者是已跑完百馬賽事且全馬破3的高手 周漢忠．)

還好第一公里跑4:42，也脫離了擁擠人潮，那就照著原定計劃的前面4:30、後面4:20來跑看看，但06:50真的太晚起跑，太陽都已經出來烤人了，雖然不是很熱，但也是會讓人飆汗，流失水分跟體力…

(感謝 微笑客棧的堅哥拍攝，這時在愛跑者的 ㄚ拖神人 黃士軒 邊跑邊抬槓～ＸＤ)

因為是戴面罩跑，如果要吃補給，面罩要打開，吃完後要戴好戴正，會花不少時間，所以一路上幾乎都沒進水站，只有在折返後的第一個水站，補了一小杯水，吃了第二次的BCAA膠囊，就一路不停的跑回終點了。

(感謝尋寶網 攝影師 陳沅碩拍攝跑道上 蜘蛛人奔跑帥照～ＸＤ)

折返後，速度降到4:50，不但沒照計劃的4:20跑，反而更慢，心裡就知道慘了…只能力保破百就好，想要跑進95分內已是天方夜譚，要求自己速度再慢也不能低於5分速，不然前面的努力就浪費了…雖然跑的很厭世、很想放棄，但只能堅持下去，不過在折返時，發現不是在10.5公里處折返，就覺得怪怪的…

(雖然是在11月份比賽，但06:50起跑真的有點太晚．太陽出來會影響很多～囧)

在快跑回浮洲橋下時，知道距離終點拱門剩不多了，但GPS錶才19點多公里，不會吧！？該不會沒有21公里…囧，果然！跑進拱門按停945時，我看錶是顯示20.1公里左右，時間大概是1小時34分10秒(但忘了按停，後面多了10多分鐘才停錶…囧)。

(感謝微笑客棧 堅哥 在終點拍攝的蜘蛛人衝線照，只可惜里程不足，還以為自己跑出半馬94分～囧)

(20公里，時間是1小時34分，拚的話．最後1公里至少可以保住在5分內跑完，那可以跑出99分．只可惜沒有那最後1公里.....) (看了心率表，也是跑到94分後就停腳，心率也降下來了，代表那時是已跑進終點了....)

會場人多小混亂，看到分組給獎標準，我的G組有給到分39欸，真的是人人有獎的概念，那我應該有機會拿到獎座吧？！(後來有看到跟我同組的跑友成績證明，他跑1：35左右，拿到分31名，那我在他前面，應該也有30名內吧？)

但一拿到從印表機出來的成績證明，看到大會成績、個人成績一片空白，我的腦子也空白了…不會吧！？我的晶片沒感應到嗎？但後來冷靜一想，嗯…我是有人邀請來免費跑的，那晶片會沒有時間是正常的，所以當然沒有成績，也沒有獎座了。

(第一次拿到成績空白的證明，蜘蛛當下真的愣住了～囧)

【不完美的遺憾】

不僅沒拿到覺得很好看的獎座，半馬跑1：34也是假的，因為詢問了其他人都是少1公里左右…那就代表著 如果實際跑21公里，那成績大概是99分左右，還是沒破個人PB，雖然最速蜘蛛人的半馬是破百了，不過沒實際21公里，也不是完整完善的成績證明…好可惜…原本想說破百就不再扮裝跑半馬破百了，因為真的好累…但沒有真正的記錄，這一切都只是空談…

(賽後跟 新莊 一起變強 跑團的跑友合照~)

還要再挑戰一次扮裝跑半馬賽事破百嗎？讓我考慮一下，但那應該也是明年的賽事了…