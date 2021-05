紐約馬拉松2021回歸實體賽 人數下調至 33,000 人

紐約馬拉松大會 NYRR 宣布今年賽事將會回復為實體賽事 ,並將於 11 月 7 日舉行!(圖片來源:gothamist)紐約馬拉松大會 NYRR 宣布了今年賽事將會回復為實體賽事 ,並將於 11 月 7 日舉行,參加人數上限為 33,000 人。雖然 33,000 人聽起來很多,但跟常規的參加人數相比只有約 60% 參加者。 在 2019 年,紐約馬拉松有超過 53,000 名跑者參加,是最大型的馬拉松比賽之一。,而今年的比賽人數上限減少了近三分之一。

It’s official! Together with city and state government officials, we’re excited to announce that, on November 7, 2021, 33,000 people will run the #TCSNYCMarathon!

pic.twitter.com/i7fxLfoYn8— TCS New York City Marathon (@nycmarathon) May 17, 2021