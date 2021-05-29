紐約馬拉松2021回歸實體賽 人數下調至 33,000 人

紐約馬拉松大會 NYRR 宣布今年賽事將會回復為實體賽事 ，並將於 11 月 7 日舉行！（圖片來源：gothamist）紐約馬拉松大會 NYRR 宣布了今年賽事將會回復為實體賽事 ，並將於 11 月 7 日舉行，參加人數上限為 33,000 人。雖然 33,000 人聽起來很多，但跟常規的參加人數相比只有約 60% 參加者。 在 2019 年，紐約馬拉松有超過 53,000 名跑者參加，是最大型的馬拉松比賽之一。，而今年的比賽人數上限減少了近三分之一。

It’s official! Together with city and state government officials, we’re excited to announce that, on November 7, 2021, 33,000 people will run the #TCSNYCMarathon! pic.twitter.com/i7fxLfoYn8— TCS New York City Marathon (@nycmarathon) May 17, 2021

歡迎大家向大會指定的慈善合作夥伴之之一「 NYRR Team for Kids 」捐款

賽事將於 6 月 8 日開始報名，今年沒有設置抽籤，報名只開放給指定人士，包括曾參加 2020 年度的紐約馬拉松，並且將 2021 年比賽作為自己首選參賽年份的跑者將百分百獲得參賽名額、2020 紐約馬拉松虛擬跑的完成者，以及共完成了 15 場以上（含）紐約馬拉松比賽的跑者。大會將陸續電郵報名程序給合資格的參加者。除此以外，大家仍可向大會指定的慈善合作夥伴之之一 「 NYRR Team for Kids 」捐款，或透過大會認可的旅行社報名去獲得參賽資格。 所有符合參賽資格的參加者必須在 6 月 15 日前確認報名。 大會網站 的公布～參考資料： 紐約馬拉松大會網站 原文作者：Vivian Mak／原文出處： 運動筆記HK 責任編輯：Joanna＊賽事資訊，盡在運動筆記