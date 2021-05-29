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紐約馬拉松2021回歸實體賽 人數下調至 33,000 人
紐約馬拉松大會 NYRR 宣布今年賽事將會回復為實體賽事 ，並將於 11 月 7 日舉行！（圖片來源：gothamist）紐約馬拉松大會 NYRR 宣布了今年賽事將會回復為實體賽事 ，並將於 11 月 7 日舉行，參加人數上限為 33,000 人。雖然 33,000 人聽起來很多，但跟常規的參加人數相比只有約 60% 參加者。 在 2019 年，紐約馬拉松有超過 53,000 名跑者參加，是最大型的馬拉松比賽之一。，而今年的比賽人數上限減少了近三分之一。
賽事將於 6 月 8 日開始報名，今年沒有設置抽籤，報名只開放給指定人士，包括曾參加 2020 年度的紐約馬拉松，並且將 2021 年比賽作為自己首選參賽年份的跑者將百分百獲得參賽名額、2020 紐約馬拉松虛擬跑的完成者，以及共完成了 15 場以上（含）紐約馬拉松比賽的跑者。大會將陸續電郵報名程序給合資格的參加者。除此以外，大家仍可向大會指定的慈善合作夥伴之之一 「 NYRR Team for Kids 」捐款，或透過大會認可的旅行社報名去獲得參賽資格。 所有符合參賽資格的參加者必須在 6 月 15 日前確認報名。
It’s official! Together with city and state government officials, we’re excited to announce that, on November 7, 2021, 33,000 people will run the #TCSNYCMarathon!
pic.twitter.com/i7fxLfoYn8— TCS New York City Marathon (@nycmarathon) May 17, 2021
歡迎大家向大會指定的慈善合作夥伴之之一「 NYRR Team for Kids 」捐款（圖片來源：NYRR TFK）2020 年的紐約馬拉松因疫情關係取消。參加者可選擇全數退回報名費用，或保留參加 2021, 2022 或 2023 年的賽事。根據大會資料，在去年報名的 33,000 人中，約有 54% 選擇保留名額在 2021 年參賽。基於這原因，今年沒有設置抽籤。2021 年的參加者必須嚴格遵從當地的防疫規定，包括比賽前提供 COVID-19 陰性檢測報告，或完成接種疫苗証明； 同時參加者要維持社交距離。大會在會比賽前按疫情發展情況，盡快宣佈更多具體的防疫措施。大家可留意大會網站 的公布～參考資料：紐約馬拉松大會網站原文作者：Vivian Mak／原文出處：運動筆記HK責任編輯：Joanna
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