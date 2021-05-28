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S7 馬拉松壓線達標奧運 Cam Levins 走出低潮！

運動筆記 / Joanna

上禮拜日（5/23），加拿大選手 Cameron Levins（以下簡稱 Cam Levins）跑了東京奧運達標賽的最後一戰，前兩次都失敗的經驗縈繞著他。「今天沒有任何事能阻止我。」Levins 說道。

☆延伸閱讀：【話題】都在波特蘭！Cameron自測半馬1:01:04 比加拿大紀錄快！大迫傑差3秒平個人最佳

距離東京奧運達標只剩下一週的時間，這位 32 歲加拿大紀錄保持人 Cam Levins 終於在澳洲的 S7 馬拉松，以 2:10:30 於 6/1 以前達標東京奧運男子馬拉松的標準 2:11:30。在此前，為了達標奧運他參加了兩場賽事，一次是去年10月的倫敦，另一次是 12 月美國亞利桑那的賽事，當時他在倫敦棄賽、在亞利桑那的成績差了一分鐘。「在兩場賽事，前面跑的感覺都非常好，後面突然覺得沒辦法移動了。」

距離東京奧運達標只剩下一週的時間，32 歲加拿大紀錄保持人 Cam Levins（右三）以 2:10:30 達標奧運成績

（圖片來源：@camlevins

週日，Cam Levins 再次感覺「良好」，但他到大約 34、35 公里時他再次想起前兩次的經驗。不過當他度過這裡，並持續覺得很好時，他就知道這次「穩」了！對於前兩次的失誤，他認為是賽前吃的不夠，因為在訓練減量時，他擔心自己的體重增加。但這週他把這些顧慮都丟出去，總算順利達標！

Cam Levins 檢討前兩次的失誤，並在這次一路感覺「良好」到比賽結束（圖片來源：@camlevins

不過這次達標東京奧運還不能保證一定會出場，因為加拿大目前有四名選手達標，但只會有 3 名選手出戰奧運。其中 Trevor Hofbauer 是唯一確定能出賽，而 Cam Levins 必須和 Ben Preisner（2:10.17）、Tristan Woodfine （2:10.51）一同競爭最後 2 個席位。「我希望我能被選擇，但我認為我今天進我所能地做了，無論如何，我都為我的努力感到驕傲。」

期待 Cam Levins 能順利獲選為奧運代表，想了解他勵志的生平也歡迎看這篇文章👇🏻【焦點人物】Cam Levins浴火重生 打破高懸43年加拿大馬拉松紀錄

參考資料：Coast Reporter

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