跑步知識／越野賽前中後該怎麼準備？
參加越野賽之前
需要做那些訓練
比賽當中千萬要帶的東西是什麼
忘記帶之後一定會很厭世
比賽中要控制好自己的節奏
多熟悉賽道路線以確保安全
黑夜中為什麼要避免獨跑
賽後多休息
除了補充流失的養分
還可以做哪些事情來讓身體恢復
防疫期間
戴口罩勤洗手保持社交距離
遵守防疫規定
健康平安
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