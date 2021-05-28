跑步知識／越野賽前中後該怎麼準備？

越野跑時的風險有很多 在山上的路徑上 各種潛在的危險隨時存在 天氣,環境路況,動物等等 除了本身加強鍛鍊之外 山上的知識也要多加了解 讓自己有更多的能力去應變突發的意外 這次在中

2021-05-26 09:08