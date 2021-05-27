訓練心得／舒跑杯延期 三蘆繞圈跑

限於疫情影響，原訂5/9起跑的舒跑杯路跑活動延期，這時準備許久的一群人，豈能受此影響而耽擱了我們的跑步計劃呢？大夥聞訊立即啟動應變計畫，改由「三重杯」自主練習活動頂替，活動照跑、舒跑照喝，不一樣的僅'舒跑'要自己花錢買而已。在地圖上觀察三重與蘆洲這塊土地，地形猶如一顆胖胖的番薯，早期應該是淡水河上的一大塊沙洲，被大漢溪及一些溝圳河川圍繞，經年累月慢慢沖積成目前的樣貌，目前整個地區被淡水河與二重疏洪道所包圍，鳥瞰之下宛如一個島嶼，一般統稱此地為三蘆地區。環繞三蘆地區這個「島嶼」一圈，大概約18到20公里左右，距離完全視走內圈的環堤大道或是外圍的堤後路等，總之，若想要以繞一圈作為一個半馬的距離，可能就要在某些路段特別再繞一下了。

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一個人跑得快，一群人跑得久，自主練習無須在乎速度，只要願意跑的人都可以參加，任何人累了都可以隨時喊停止，任何地方想要拍照都可以休息，熟齡輕慢跑不是競速而是一種生活。

經過實際跑步測試過三蘆地區一圈的路程，除了跑上蘆洲防潮堤時有一小段爬坡外，整段路程幾乎沒什麼太大的高低起伏，起訖點可以是相同地點，交通便利水廁乾淨，算是相當好跑的一個練習路徑。

秉持著熟齡輕慢跑的課程教導，出發前大家按部就班的做暖身操，每一個動作都不能馬虎，充分暖身準備迎接待會的慢跑活動。

迎著晨曦出發，雖然剛起跑陽光僅是斜射，但地上已經可以看到影子了，心想後半段可能要有烤番薯的心理準備了。

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三蘆地區跑步繞一圈，大概就只有登上蘆洲防潮堤的這一小段斜坡而已，其餘路段幾乎都是坦途。

蘆洲防潮堤這段長約3公里的路程，跑起來有一種奇特的感覺，一邊是蘆洲的鐵皮平房工廠，另一側則是淡水河岸，堤岸略微彎曲幾乎可以直視尾端，有一種怎麼都跑不完的感覺。

跑著跑著看到2021 tSt 新北微風鐵人賽的21km指示牌，心想今天無法跑半馬的距離，至少可以跟指示牌合照一下吧！

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沒多久後轉入洲子尾溝這塊微風運河的區域，漸漸可以感受到鐵人賽的氛圍了。

跑達2021 tSt 新北微風鐵人賽的補給站時，站內工作人員見我們如此炎熱天氣還在自主練跑，完全無視我們不是參賽選手，熱心的招呼我們進行補給。

一旁鐵人參賽選手們的單車呼嘯而過，許多地方都因為鐵人賽而封路，但也因此讓我們更好過馬路。

原本參與5K的朋友們達到自己設定的目標後，到堤外U-Bike租借站借車，立即轉換成小兩鐵模式，繼續參與後面路程順便擔任行動補給員。

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環繞整個三蘆地區的堤外路段，除了連接台北市與新北市約十座高架橋樑下方可以休息遮陰外，最佳休息點就屬新北大都會公園了，此地有提供棚架的休息區、水廁外，還有小朋友的遊戲砂坑、鞦韆設施、蝴蝶迷宮及草坪活動區等設施完整的三蘆地區還沒繞完哦！請跟著我繼續遶下去。

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