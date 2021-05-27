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2021 梅山太平雲梯登高路跑 讓您步步高升

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今年最有態度的賽事!!學生、上班族、家庭主婦、退休大爺，一同登高祈福跑！

登高是這場賽事的名稱，但...登高也是種人生態度，我們在人生的每個階段中，總有著不同的目標，不論是職場、健康、生活又或是人際關係，登高就是我們日常生活的一部分，然而今年夏天，就有著一場適合全齡的登高大賽，讓各方有態度的好手們能齊聚一堂，一同在登高的路上互相鼓勵作伴! 你/妳 並不孤單!!!

就讓我們為_____而跑

職場-渴望升職加薪，在專業上有一席之地。

生活-提高生活品質，活出品味好質感。

健康-運動增健康，成績突破再突破。

人際關係-愛情能登頂，家庭和諧沒煩惱。

跑在梅山36彎中，每個彎道就如同生活中所遇到的不如意與波折，但我們終會一一克服、衝破阻礙，跑向勝利的高點，一步步登上太平雲梯享受堅持到底的美好景色，揮別過去不如意，用滿滿正能量迎接未來挑戰!!!

競賽分為5K、10K、26k、慈善公益組，適合各年齡層、有態度的好手一同參與，妳/你 還在等什麼?!就用這場賽事來證明你的登高人生哲學吧!不畏困難與波折，堅持到底迎接勝利的果實！！

立即參加  https://eventpal.com.tw/tsbcrun.html

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