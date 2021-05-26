世界最性感田徑美女 Alica Schmidt 鎖定東京奧運！

圖/ Alica Schmidt IG

體壇界的美女可以說多不勝數，在各項賽事中發覺各個美女就是我們編輯的 己任 了（喂）除了，我們之前所發過的 【話題】有實力高顏值 田徑場上那些有顏能“打”的女將們 、【表特】什麼！她們都是能場上當選手，場下當Model的高顏值美女 讓男性們看的是拍桌叫好外！

今天就要來提之前有介紹到的德國田徑女神 Alica Schmidt 了，如果你忘記了，我先幫你恢復一下記憶⋯⋯

圖/ Alica Schmidt IG

有沒有稍微地恢復了一點記憶呢？什麼～你說不要拿 Model 來騙你？她真的是一位田徑運動員喔，現年 22 歲的她，專項為 400 公尺短跑、及 400 公尺跨欄，而她也不是僅空有外表的「花瓶」，自 7 歲開始就接受了專業的田徑訓練，成績有 U20 .歐洲田徑錦標賽 4x400m 接力銀牌、U23 歐洲田徑錦標賽 4x400 接力銅牌。

圖/ Alica Schmidt IG

而她本人則一直以進軍 2020 東京奧運 400m 為目標在持續訓練，但不巧遇上疫情爆發，東奧推遲，德國政府收緊防疫措施，讓她不少時間只能在戶外森林進行訓練，不過就在最近終於迎來了好消息，德國的疫情趨緩，而她也正好擺脫了令她困擾的韌帶撕裂、肌肉拉傷等傷勢，準備重返賽道！

儘管 Instagram 擁有將近 168 萬粉絲，還被澳洲知名雜誌《Busted Coverage》評為「世界上最性感的運動員」，不過對於粉絲們的追捧，她表示：「網路上的美女這麼多，我只會對田徑場上的兢爭感興趣。」她更希望大家將重點關注在她投入賽場的努力。然後，比起看編輯我在那邊做得半死居家訓練，大家應該更喜歡看著美女來做居家訓練吧（我已經看穿你們了👀

影/ Borussia Dortmund

責任編輯：Ian

圖片來源：Alica Schmidt IG

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