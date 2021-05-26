快訊

柯文哲嗆酈英傑：萊豬吃了、軍火也買了 所以才死11人不算多？

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界最性感田徑美女 Alica Schmidt 鎖定東京奧運！

運動筆記 / 李吳菊

圖/ Alica Schmidt IG

體壇界的美女可以說多不勝數，在各項賽事中發覺各個美女就是我們編輯的己任了（喂）除了，我們之前所發過的 【話題】有實力高顏值 田徑場上那些有顏能“打”的女將們 、【表特】什麼！她們都是能場上當選手，場下當Model的高顏值美女 讓男性們看的是拍桌叫好外！

今天就要來提之前有介紹到的德國田徑女神 Alica Schmidt 了，如果你忘記了，我先幫你恢復一下記憶⋯⋯

圖/ Alica Schmidt IG

有沒有稍微地恢復了一點記憶呢？什麼～你說不要拿 Model 來騙你？她真的是一位田徑運動員喔，現年 22 歲的她，專項為 400 公尺短跑、及 400 公尺跨欄，而她也不是僅空有外表的「花瓶」，自 7 歲開始就接受了專業的田徑訓練，成績有 U20 .歐洲田徑錦標賽 4x400m 接力銀牌、U23 歐洲田徑錦標賽 4x400 接力銅牌。

圖/ Alica Schmidt IG

而她本人則一直以進軍 2020 東京奧運 400m 為目標在持續訓練，但不巧遇上疫情爆發，東奧推遲，德國政府收緊防疫措施，讓她不少時間只能在戶外森林進行訓練，不過就在最近終於迎來了好消息，德國的疫情趨緩，而她也正好擺脫了令她困擾的韌帶撕裂、肌肉拉傷等傷勢，準備重返賽道！

儘管 Instagram 擁有將近 168 萬粉絲，還被澳洲知名雜誌《Busted Coverage》評為「世界上最性感的運動員」，不過對於粉絲們的追捧，她表示：「網路上的美女這麼多，我只會對田徑場上的兢爭感興趣。」她更希望大家將重點關注在她投入賽場的努力。然後，比起看編輯我在那邊做得半死居家訓練，大家應該更喜歡看著美女來做居家訓練吧（我已經看穿你們了👀

影/ Borussia Dortmund 

責任編輯：Ian

圖片來源：Alica Schmidt IG

＊話題人物，盡在運動筆記

田徑

延伸閱讀

空手道／文姿云拿下東京奧運門票 終於可以好好睡

體操／教練給壓力比疫情還大 唐嘉鴻備戰奧運不受影響

東奧／力挺中華隊 林鴻道贈上萬限量口罩

疫情衝擊操練不中斷 田徑教練用App代替訓練

相關新聞

世界最性感田徑美女 Alica Schmidt 鎖定東京奧運！

圖/ Alica Schmidt IG 體壇界的美女可以說多不勝數，在各項賽事中發覺各個美女就是我們編輯的己任了（喂）除了，我們之前所發過的 【話題】有實力高顏值 田徑場上那些有顏能“打”的女

跑步知識／越野跑時可能的風險

越野跑時的風險有很多 在山上的路徑上 各種潛在的危險隨時存在 天氣,環境路況,動物等等 除了本身加強鍛鍊之外 山上的知識也要多加了解 讓自己有更多的能力去應變突發的意外 這次在中

跑步小品／關於跑步的一點認識

跑了兩年後，如果問我跑步有哪些需要留意？我想，跑步真要注意自己的身體狀況。 因為邁開腳步不是問題，但是很多想要路跑的朋友，一開始總是表現出興趣很高的樣子，於是乎心態很急，可惜身體卻是沒有準備好。

跑步知識／年輕人也不能大意！劇痛且要命的主動脈剝離

2021/5/18 文/ 照護線上編輯部 編按：昨天看到一個消息，比起新垣結衣結婚還令人難以接受⋯⋯知名漫畫家三浦建太郎因急性主動脈剝離而離世享年 54 歲，留下未完結《烙印勇士》與錯愕的

變色的越野賽 RIP 黃河石林百公里越野賽的 21 位跑者們

變色的2021 黄河石林百公里越野賽（圖片來源：報名網站） 在家工作、在家防疫的不知道第幾天，羨慕著中國還有賽事可以跑，期待我們的高度自律有開花結果的一天，能恢復正常跑步、上班的規律生活，冷不防看到

推著五胞胎完成一場馬拉松 七寶爸 Kempel 打破金氏世界紀錄

2019 年莫德斯托馬拉松，Chad Kempel 推著五胞胎以 4:42:49 打破金氏世界紀錄（擷圖自Guinness World Records） 在 2019 年，在美國加州的一場莫德斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。