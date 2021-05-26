跑步知識／越野跑時可能的風險

越野跑時的風險有很多

在山上的路徑上

各種潛在的危險隨時存在

天氣,環境路況,動物等等

除了本身加強鍛鍊之外

山上的知識也要多加了解

讓自己有更多的能力去應變突發的意外

這次在中國越野跑發生的意外(RIP)

也讓人感到大自然的多變

有時候不是我們所想像的那麼簡單

上山時隨時做好充足的準備規劃

參加賽事也要了解及遵守賽事的各種規定

該帶的強制裝備一定要帶

安全完賽才是最好的結果

防疫期間遵守防疫規定

戴好口罩

健康平安

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