馬場禁藥風波！2019 福岡馬冠軍 Dazza 被剝奪名次

El Mahjoub Dazza（中）因為違反禁藥規則，被裁決喪失冠軍資格。當時亞軍 藤本拓（左）替補為冠軍（圖片來源：搜狐跑步）

日本陸上競技聯盟（JAAF）近日宣布，摩洛哥選手 El Mahjoub Dazza 在 2019 年「第 73 屆福岡國際馬拉松」的冠軍成績被撤銷，因為 Dazza 被發現違反規則服用興奮劑。他在 2019 年 5 月 4 日以後的比賽成績均被撤銷。

第 73 屆福岡國際馬拉松的比賽精華片段 （影片出處：朝日新聞社）

來自摩洛哥的 El Mahjoub Dazza 是當年福岡馬特邀的國際菁英選手之一，個人最佳成績為 2:05:2。在「第 73 屆福岡國際馬拉松」他以 2:07:10 獲得冠軍。而此裁決，讓當時獲得第二名的 藤本卓 替補成為冠軍。

這樣的情景，令人不勝唏噓。不過最令人感慨的，大概還是這場歷史悠久的賽事即將熄燈，今年「第75屆福岡國際馬拉松」將是最後一屆，只希望屆時能以一場最公正、精彩的賽事作為結尾。

👉🏻延伸閱讀：【話題】菁英馬拉松不敵全民馬拉松潮流？福岡馬宣告今年 12 月畫下句點！

＊賽事話題，盡在運動筆記