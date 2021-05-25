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Cheptegei 挑戰紀錄受阻Komen障礙 連現代跑鞋都無法戰勝

運動筆記 / 李吳菊

雖然沒能達成紀錄，但 Cheptegei  仍展現強大拼勁，「未來會是你的」  圖/網路截圖

Ostrava Golden Spike 是一年一度的國際田聯世界挑戰賽，這場比賽吸引了許多菁英好手參賽，最受矚目的當屬 Joshua Cheptegei 這位菁英，擁有著 5000m、10,000m 世界紀錄外，還囊括了 5km 路跑世界紀錄，本次他將挑戰 3000m 的紀錄，希望能成為同時擁有 3000m、5000m、10,000m 三項世界紀錄的第三人。

而這次的紀錄，可能也是 Cheptegei 將會遇到的最難挑戰之一，賽前經紀人 van der Velden 表示：「要讓 Cheptegei 打破紀錄，他的身體與精神上都需要付出很大的努力，Daniel Komen （7:20.67）真的設立了一個很高的標準，但我相信他能辦得到。不過這也可能是他至今面對過最難的挑戰。 」

Joshua Cheptegei 也明白這次挑戰的難度相當的大，開賽他就緊跟著 澳大利亞 Pacer Stewart Mcsweyn （PB 7:28），從影片可以看到一開場 Cheptegei 跑出相當漂亮的成績，在 3:39 時通過 1500m，時間來到 4:56.19 Cheptegei 通過 2k，此時距離世界紀錄差了 2 秒。隨著 Mcsweyn 退場，Cheptegei 面臨將要獨推最後 1k ，並且將差距給補回來。然而配速燈移動得相當快，更讓人害怕的是紀錄保持者  Daniel Komen 究竟是如何跑出這種怪物速度？隨著燈號逐漸遠離，Cheptegei 在最後 1k 中跑出 2:37.05 最終以 7:33.24 通過終點無緣打破世界紀錄。

儘管我們多次討論到鞋子、配速燈帶給近代跑者的優勢，但這並不代表要打破那些 “紀錄” 就非常容易，儘管 Cheptegei 有著強大天賦，近代高科技跑鞋、及配速燈號，但他仍然在最後仍無法匹敵 Daniel Komen 的幻影。 透過這場比賽，我想世界的跑者對於 Daniel Komen 這號人物，又有了更不一樣的認識，因為看著他的配速燈號，那彷彿已經跑出了「ZONE」整整 3000m 維持著那種變態配速，真的讓人看的肅然起敬。

向 Daniel Komen 致敬！Respect 🔥  圖/ RunnerProgram

 ＊最終結果

名次成績
1. Joshua CHEPTEGEI7:33.24
2. Paul CHELIMO7:41.69
3. Oscar CHELIMO7:43.00
4. Seán TOBIN7:49.37
5. Isaac KIMELI7:49.47

責任編輯：Ian

新聞來源：Let's Run

圖片來源：網路截圖/RunnerProgram/

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