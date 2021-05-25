推著五胞胎完成一場馬拉松 七寶爸 Kempel 打破金氏世界紀錄
2019 年莫德斯托馬拉松，Chad Kempel 推著五胞胎以 4:42:49 打破金氏世界紀錄（擷圖自Guinness World Records）
在 2019 年，在美國加州的一場莫德斯托馬拉松，有一位爸爸跑者 Chad Kempel 推著嬰兒車，以 4:42:49 打破了金氏世界紀錄。不過，他推的不是雙胞胎，也不是三胞胎，而是五胞胎啊！
最近金氏世界紀錄主辦單位，推出了他們家族的專訪影片。Kempel 和妻子 Amy 一共有七個孩子，不過他們的生育路上非常坎坷，他們曾經生下一對雙胞胎，卻因為早產出生不久後過世；有一個未出世的女兒流產。喜愛孩子的這對夫妻，在生下僅存的兩個孩子後，決定進行人工授精，就在 2018 年他們生下了五胞胎！
金氏世界紀錄主辦方，最近對 Chad Kempel 一家人進行專訪 （影片出處：Guinness World Records）
「跑步是我的全部，」他說，「這是我的抗抑鬱劑。」擁有七個孩子的生活絕對不容易，不過爸爸 Kempel 仍然找到時間去跑步。其實 Kempel 一開始並沒有想過要推著五胞胎完成一場馬拉松，直到他偶然發現一台有 5 個座位的慢跑嬰兒車。現在不只在馬拉松創紀錄，Kempel 也推著五寶以 1:04:52 創下 10 公里金氏世界紀錄！
爸爸 Kempel 、媽媽 Amy 以及他們的七個孩子（擷圖自Chad Kempel）
「我的終極目標是，全家人都能一起完成一個馬拉松，這將是超棒的事情！」期望他們可以早日完成夢想，如果想要看更多跑步挑戰，歡迎追蹤七寶爸 Chad Kempel 的 Youtube 頻道～
參考資料：Canadian Running Magazine
責任編輯：Joanna
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