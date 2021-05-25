跑步知識／年輕人也不能大意！劇痛且要命的主動脈剝離

2021/5/18 文/ 照護線上編輯部

編按：昨天看到一個消息，比起新垣結衣結婚還令人難以接受⋯⋯知名漫畫家三浦建太郎因急性主動脈剝離而離世享年 54 歲，留下未完結《烙印勇士》與錯愕的粉絲們。主動脈剝離是誰也不能大意的病症，包括 2020 年藝人小鬼黃鴻升，都因為這而猝逝，也讓我們更該開始關注如何防範。

「醫師，我的背好痛…好像被撕開一樣…」躺在推床上的年輕男子一身冷汗，痛得幾乎說不出話來，因為上班時突然出現劇烈疼痛，被送到急診室。在一切正常的狀況下，卻突然發生劇烈的胸痛、背痛，有可能是主動脈剝離，所以隨即安排檢查。「當確定診斷為主動脈剝離時，他其實非常的錯愕。主動脈剝離是非常危急的狀況，死亡率相當高，幸好在緊急手術後，患者已順利出院。」亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐醫師回憶，「回診時，他說感覺好像又活了一次，得好好重新思考人生的規劃。」聽到心血管疾病，很多人會認為是老年人的專利，劉殷佐醫師提醒，然而近年來主動脈剝離患者有年輕化的趨勢，年輕人也不能大意！

・突然劇痛、可能猝死的主動脈剝離

劉殷佐醫師解釋，我們主動脈壁的構造有三層，包括內膜、肌肉層、外層，這三層構造本來是黏在一起，但是當主動脈內膜破損、產生縫隙時，高壓血流便可能灌入，並撐開主動脈壁。因為會造成主動脈構造整層分離，所以稱為「主動脈剝離」。主動脈剝離的發生，往往沒有任何預兆。大部分患者會突然間感到劇烈的疼痛，像刀割、被撕裂的胸、背痛，而且疼痛感幾乎無法緩解。

主動脈剝離發生的位置不同，產生的症狀也會不太一樣。劉殷佐醫師分析，如果是從升主動脈開始剝離，患者會以前胸疼痛為主；如果只有降主動脈發生剝離，患者就會感到背痛。除了劇烈疼痛之外，主動脈剝離也會造成嚴重的急性併發症。當主動脈剝離造成主動脈破裂時，將導致大量內出血，患者會在短時間內休克、死亡。

主動脈剝離後，蓄積在主動脈壁內的血液會形成「假腔」，逐漸鼓脹的「假腔」可能對「真腔」造成壓迫，進而影響血流，劉殷佐醫師解釋，「簡單來說，就是一條管路被撐開成兩條不一樣的路，若真腔被假腔壓迫就會造成正常的血流灌入不足的現象，導致器官缺血、缺氧。」依照主動脈剝離的位置，可能影響到不同的器官，而出現腎臟缺血、腸缺血、肢體缺血等狀況，如果影響到脊椎動脈，患者可能癱瘓，當腦部、心臟缺血壞死，患者可能當場昏迷、死亡，讓大家措手不及。

幸運存活的患者，部分器官可能因為缺血受損而留下後遺症，例如腎臟衰竭、下肢癱瘓等，主動脈剝離的部位亦可能漸漸形成主動脈瘤，隨著時間，主動脈瘤將變大，破裂的風險也會越來越高，必須盡快介入處理。劉殷佐醫師強調，主動脈剝離是非常危險的急症，發作之前，患者感覺一切正常，發作之後，狀況會急轉直下，各種急性併發症陸續出現，進展很快，死亡率相當高。「大家平時要把血壓、血脂、血糖控制好，這些慢性疾病都會影響血管的健康。抽菸也對血管有害，最好能盡快戒菸。」劉殷佐醫師提醒，「主動脈剝離大多發生在老年人，但是近幾年來有年輕化的趨勢，千萬不能大意。」

・搶救主動脈，減少併發症

臨床上會根據主動脈剝離的位置，區分成「甲型主動脈剝離（Type A）」與「乙型主動脈剝離（Type B）」，剝離位置包含升主動脈的稱為「甲型主動脈剝離」，剝離位置局限於降主動脈的稱為「乙型主動脈剝離」。劉殷佐醫師說明，甲型主動脈剝離容易影響腦部、心臟，死亡率很高，必須盡快手術治療；乙型主動脈剝離可能影響腎臟、腸道、脊髓、下肢等，往往需要住入加護病房，密切觀察。甲型主動脈剝離的治療以開放式手術為主，心臟血管外科醫師會打開胸腔、切除發生剝離的主動脈，然後以人工血管重建主動脈。

乙型主動脈剝離可能使用藥物或主動脈支架手術來處理，劉殷佐醫師解釋，主動脈支架手術是微創手術，醫師會從腹股溝處將導管放入股動脈，在 X 光的導引下，把一個特殊設計的覆膜支架送到主動脈裡，確認位置後再展開主動脈支架，讓主動脈的血液在主動脈支架裡流動，不會再繼續灌入內膜裂孔。「傳統開放式手術是開胸後把剝離的主動脈截掉，換上一段人工血管取代主動脈。」劉殷佐醫師說，「受惠於科技的進步，現在可以利用主動脈支架從血管內層把內膜裂孔隔絕開來，傷口較小、手術時間較短、術後疼痛較輕、住院天數也較短。」主動脈支架一開始是設計給年紀較大、手術風險較高的族群使用，一般患者若解剖構造符合主動脈支架置放的條件，亦可以考慮使用。接受主動脈支架手術後要嚴格控制血壓、血糖、血脂，減少日後血管病變的機會。

＊貼心小提醒

主動脈剝離是個非常嚴重的疾病，劉殷佐醫師提醒，大家要好好照顧自己的身體，飲食上盡量少油、少鹽，維持理想體重，養成運動的習慣，生活要規律，避免熬夜，避免情緒起伏過大，最好不要抽菸。即使是年輕人，也要記得定期量血壓，才有機會及早發現血壓異常，並積極治療。當氣溫變化較大時，容易導致血壓波動，在寒冷的天氣裡，務必做好保暖避免血壓升高，降低主動脈剝離的風險喔！

原文出處：年輕人也不能大意！劇痛且要命的主動脈剝離，醫師圖文解說

責任編輯：Ian

新聞來源：照護線上

圖片來源：照護線上

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