變色的越野賽 RIP 黃河石林百公里越野賽的 21 位跑者們

變色的2021 黄河石林百公里越野賽（圖片來源：報名網站）

在家工作、在家防疫的不知道第幾天，羨慕著中國還有賽事可以跑，期待我們的高度自律有開花結果的一天，能恢復正常跑步、上班的規律生活，冷不防看到一則新聞「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽致20死 跑友：海拔兩千米，賽道多處無人區」，當下實在太震驚了，到底是發生了什麼事情？

罹難 21 人不乏越野好手

5 月 22 日在甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區舉行的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，剛剛宣布搜救結束，有 21 人不幸喪生，多人受傷還在醫院接受治療，其中不乏多位越野好手，包括當地知名超馬好手梁晶、殘運會冠軍黃關軍等，這條路線並非難度太高的百 K 越野路線，這究竟是人為意外或天災已經引起跑圈的高度關注。

主辦單位公布的競賽路線（圖片來源：主辦單位）

越野賽報名須附上參賽履歷

本次參賽 100 公里組門檻是近一年內完成過 2 次全馬，或是一次 50 公里以上的越野跑賽事，跟台灣的長程越野跑賽事比較來門檻並不高，因此也吸引了不少越野的新手參賽。

參賽資格（圖片來源：主辦單位官網）

選手輕裝上陣 當時只有怕太熱

據說前一天的氣象觀測是正常的，往年這場比賽都是高溫，加上高額的排名獎金及人人都能有完賽獎金，賽道難度算是不高的百公里越野賽，這場報名的人數比以往多。根據魯南在線的報導，一位在 CP2 選擇棄賽的女跑者毛樹智說明：9 點出發時天氣是好的，雖然有點變天的跡象，但是天上還有花白太陽，所以大家都是穿著短袖、短褲參賽的，只是風很大。

天氣劇變 大風、冰雹、凍雨 失溫風險大增

早上 11 點開始下雨，接著風雨越來越大，只著輕便裝備的她感到寒冷、止不住的發抖，以前有失溫經驗的她決定到 CP2 就退賽，好不容易到了 CP2，她發現並沒有人退賽。毛樹智知道往 CP3 是一段非常陡的上山路段，距離 8 公里爬升 900 公尺。根據她的經驗，海拔提高 900 公尺溫度會低 6℃。她已經冷到止不住發抖，肯定無法完成比賽，所以他們選擇了退賽，但是她注意到前面的人都上去了。

本次參賽選手毛樹智（圖片來源：魯南在線）

由於風雨太大，沿途很多路標都被吹跑，許多跑者是迷路狀態，儘管帶了賽事必備的保溫毯也無法抵擋低溫、大風、大雨，而且往 CP3 的路上都是空曠無遮蔽物的裸坡，若失溫、失去專注力很容易摔傷。根據參賽選手流落南方在網路上留言表示往 CP 3 摩托車都上不去，只能徒步上山救援，且沒有補給點，風雨大到站不住、眼睛張不開，身上全濕，一大批人已經趟在地上失溫無法行動，手指頭已經沒有知覺，他運氣好立刻下撤，保住一命。毛樹智表示在退賽的時候還非常後悔，後來她還是慶幸自己做了這個決定。

主辦單位的責任？ 獎金制度讓高手義無反顧？

TNF100 TAIWAN 賽事總監蔡弘誠表示：越野賽都有嚴格的參賽資格限制，這場百公里越野賽難度其實不高，是可跑性很高的賽道，技術路面少，整場參與賽事近萬人，百公里組的 175 人，賽事組織單位都是同一個，經驗也都有，這次大家普遍關注都是在劇烈的天氣變化，反而忽略了激勵獎金制度。一般來說超馬或是超級越野賽主辦方，都有一個默契就是不要提供獎金，但這場恰恰相反，每位參賽者只要完賽，就有獎金。

賽事獎金表（圖片來源：主辦單位）

太晚決定中斷賽事？天氣即時預報？

另外 CP3 的位置也無補給，要到 CP4 才有，CP2 到 CP3 有 8 公里，爬升 1000 公尺，CP3 不知道有無設置監控裝備與可作決策的人員，因為無法得知此處荒原是否是因為經常有機會出現這種大風雨的劇烈變化，而導致沒有樹林的環境，若事先的地理調查可以知曉，應該是要在 CP3 設置前進指揮所，必要時就要盡早決斷取消賽事或撤退選手。蔡弘誠表示：因為前一日氣象資料並沒有任何特別的變化，所以大會沒有將衝鋒衣列為必要裝備，只是建議裝備。但經其他生還跑者描述，當時情況縱使有衝鋒衣也擋不住，只有儘速撤退才能保命。但隨時監看氣象資料滾動式調整是主辦單位必要工作，為何沒有監測即時氣象，這點需要主辦單位對外說明了。

賽道地形裸露無遮蔽，失溫選手無處可躲（圖片來源：熊貓必勝 BY UTMB）

堅持不是唯一的路 棄賽也是比賽的一種選擇

我們沒有人可以知道未來會發生什麼事情，能做的是防範未然。這次痛心的意外已經發生，該有的懲處相信單位會依法辦理，而能檢討問題、找出原因，能給其它賽事主辦單位及跑友借鏡，避免悲劇再度上演。也提醒跑友身體不適、環境不佳不要堅持，棄賽只是暫停，或許跑步訓練你的是需要毅力與堅持，但這份堅持是經過判斷、安全無虞的，最後希望這些逝去的跑友能安息、受傷的跑友儘早康復、參賽的跑友能早日平復心情。