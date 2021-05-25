跑步小品／關於跑步的一點認識

跑了兩年後，如果問我跑步有哪些需要留意？我想，跑步真要注意自己的身體狀況。

因為邁開腳步不是問題，但是很多想要路跑的朋友，一開始總是表現出興趣很高的樣子，於是乎心態很急，可惜身體卻是沒有準備好。一下子就激烈的且長程地跑起來，沒多久就讓自己受了傷，不僅沒法再持續跑下去，也讓自己的身體必須辛苦地度過一陣子難堪日子。

我想，跑步是高衝擊性運動。一定要循序漸進，不用勇猛精進，一笑。我剛接觸跑步時，是一個年過半百的油膩中年，所以同學說要跑步，就逃之夭夭。後來硬著頭皮跑了一下，一跑就覺得全身不舒服，畢竟體重不輕，每個步伐都是對膝蓋的一種衝擊，初跑之時，別說三公里了，就連大安公園一圈都跑不完。氣喘吁吁地看著從身邊跑過的身影，總叨念著，他們怎麼可以這樣貌似輕鬆的邊跑邊聊天啊？只好去書店看看有沒有介紹跑步的書籍，看看書裡有哪些建議，也嘗試重新安排自己的跑步計畫。首先，是從穿的運動鞋開始更換，原本用來打球的運動鞋，其實並不適合跑步的，不想讓自己的腳受傷，換成比較耐震的跑鞋，我想是有其必要的。

跑馬組裡許多同學，早就練就一身好工夫，對於我們這種超肉腳的，也是多加鼓勵，一有問題提出詢問，就有同學提出建議，不同時期有著不同要求，也有不同期待，其中對我最有益處的就是：「先別急著跑快，先練習跑久。」這把衝動的念頭按下的指示，真是對極了！我把這提醒一直記著，與其狂衝一兩公里就覺得快斷氣，不如讓自己努力朝運動一小時的方向前進，相信每天有一小時的運動量，肯定會有成效。這樣大概用了六七個月的時間，半走半跑的方式，慢慢把體重降下來，到了一次能跑個十公里階段。

因為不求快，而求運動的時間可以穩定，這樣的念頭讓自己面對跑步不再畏懼；而且在平緩的增量過程，體力逐漸變強，於是在不受傷的狀況下，便可以持續地跑下去，也漸漸有了更多的自我期許，也漸漸可以跟自己身體對話。在跑了一年多之後，逐漸感受到身體的變化，以往的飲食方式，似乎也隨之改變，除了大魚大肉不再特別期待外，飲酒的量也開始減少，倒不是真想要戒酒，只是身體會自動提出警示，只要晚上有了過多的酒精，那就舉步維艱了。

此外，對天氣的關心似乎也是其中的一項改變。天天跑步，就會發現氣候對於運動時的表現，還真有不小的影響。既然自己是為了維持健康，那就順著天象吧！夏天，酷熱時，我會放慢，讓流汗的狀況不至於到爆汗；冬天，可以稍微加速，讓心跳跳到較高的狀況，耐心等待身體變強，在季節更替之時，從呼吸開始，讓身體先習慣一下，再開始跑步。

五十歲之後的運動，對我而言，不是為了賽場上的錦標，而是為了自己未來的日子可以走得健康。所以不貪多，不貪快，讓運動的習慣可以持之以恆。應該就是目前最大的心得了。