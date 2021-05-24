跑步小品／ 幫盲上凸台 拿到視障陪跑員證書！

自從2014年進入馬場，開始跑跑人生，從2015年起，每年的萬金石馬都沒有缺席。

2015－04：35(鋼鐵特時期~XD)

2016－04：09(蜘蛛人全馬PB)

2017－03：54(參加美津濃皇速訓練營，雨中奮戰～)

2018－04：45(這年的爆熱跟後半段補給大缺水，相信很多參賽跑者永生難忘～)

跑了四年全馬，對於賽道有點膩了，而且不報名就可以讓其他人有機會報名抽籤去跑，所以2019年這年的萬金石馬沒有很想跑．但是很感謝 桃園視障團前團長 簡孝瑜 當時的貼心，發現我的視障陪跑員資格還差一場就達標，於是就幫我安排搭配 視障跑者-謝奇洲(謝哥) 一起跑2019年萬金石馬14公里組。

(20160124 渣打馬，初次視障陪跑，和 視障跑者-蔡美純 搭檔，一起跑9公里，幫她拿下分四上凸．)

(20170611 阿甘盃路跑，臨時來代陪跑，和 視障跑者-吳春成 搭檔，一起跑半馬，春成哥是路跑高手，不過因他有傷在身，我們就輕鬆的以6-7分速慢跑完賽．)

(20171010 十十刻刻愛心路跑，和 視障跑者-謝奇洲 搭檔，因石碇坪林這邊的賽道較陡，所以另搭配一位視障陪跑員-陳志祥 一起跑半馬，我陪跑完前半段就跑不動了，後半段就交給另一位陪跑員陪跑完賽．)

雖然隔了一年多才跟謝哥一起搭檔出賽2019萬金石馬，但平常的團練就常和他練跑，加上之前共跑過兩場賽事，彼此還是有一定的默契存在～

(每週二早晨的桃園視障居家陪跑團文化國小晨練)

(賽前裝備-天氣微涼，所以穿長袖壓縮衣，搭上螢光綠視陪員背心及LP壓縮腿套，以及慣穿的虎走跑鞋．)

(中壢快樂跑跑團的賽前團拍．)

賽前看到視障組前三名有機會上凸，就跟謝哥說我們拼70分跑回來看看，但謝哥說他這週只有練跑一次，可能只能跑80分，在兩人討價還價之後，決定跑75分看看。

(賽前的帥氣合拍~XD)

為了陪跑，已慵懶10天只跑2公里的我，本週連跑5天，就是想在賽事中能配合謝哥飆速，賽前一日小跑4公里，跑感已經恢復了，整個人跑起來超舒服。

(感謝 謝奇洲 謝哥被我強逼一路不能停~XD)

賽前大雨，還好正式比賽時無雨，天氣陰涼、海風不大，很幸運的卡在前三排，一起跑就衝出去了，原本打算不喝水跑完14公里，但怕謝哥撐不住，還是停下三次喝舒跑，花了一點時間，賽後想想，如果扣掉補給時間，有可能剛好75分達標進終點！

(賽前卡位，第一排Ｃ位是美麗的最速女律師- 邱靖貽．)

而且這次跑的很順，一開始就衝了，一路上沒被塞住，「視障跑者，請借過！」的話語，大概喊不到5次，就跑回終點了～YA！

(天氣微涼小雨，是很適合跑步的天氣．)

最後進萬里隧道時，一邊衝刺一邊大喊，幫謝哥打氣，也幫其他跑者打氣，我喜歡這種鼓勵跑者的感覺！最後以完美的77分衝進終點。

(感謝 攝影師-汪汪 拍攝照片．)

(第五場陪跑，成績不錯很開心．)

賽後就感覺應該會有機會幫謝哥拿到總排，因為感覺沒什麼視障跑者報名迷你馬組，可能是沒獎金沒獎杯，吸引力不大…而且一路上沒感覺有其他視障者跑在我們前面，最後託謝哥的福，我們以迷你馬視障者組總一站上凸台，接受主辦頒發精美贈品(美津濃鞋袋)，真是開心，但感覺美中不足的是如果也能製作女王頭獎座給予視障者鼓勵，會是很棒的一件事…遺憾。

(人生第一次總一上凸，雖然只是陪跑員，但還是很開心～ＸＤ)

(桃園居家視障陪跑團賽後團拍．)

進終點後小插曲：完賽後，兩人順著動線走著，突然後方一位跑者跟我們說謝謝，說他跟著我們兩人跑，讓他能破了14公里的PB，很感謝。#幫盲是件快樂的事

(終於拿到視障陪跑員證書~開心．)

(桃園視障居家陪跑團，每週二 週六晨練，歡迎幫盲～～)