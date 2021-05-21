賽事心得／新竹海洋國際馬拉松 吃壞肚子的悲劇

跑馬拉松資歷十一年了，說長也不長，說短好像也不短，完成跑次共一百出頭場。比起馬場上眾多、動輒三、四百場以上的神人前輩們，算是小巫見大巫，根本不能相提並論。個人最好的全馬成績（PB）是去年2020田中馬，跑出晶片計時3小時35分，其實也是上不了臺面，可以多自豪的成績。不過大致來說，跑馬跑多了，多少總會累積一些個人經驗。像是自己最不想在賽道上遇到的兩種狀況，一個是配速問題，簡單來說就是前半段跑太快，爆掉了，後半段欲振乏力、體力不支，跑速自然越來越慢、快不起來。二、就是在賽道上的身體狀況，比如說是天氣太熱，水份流失太多，電解質補充不夠，導致抽筋；或者是突然遭遇到運動傷害，像是肌肉、肌腱、韌帶拉傷等，遇到如此狀況，大概只有退賽或是慢慢自行走回終點，還有比較尷尬一種的就是遇到肚子疼，突然想要拉肚子、烙賽（台）。在網路上有看到人家職業菁英選手，為了不影響成績，直接拉在褲子上，非常敬業得衝回終點。不過以我這種休閒娛樂跑者，怎有臉幹出這種事，當然是找廁所，解決難忍之痛，拉完再繼續跑。

不幸的是，今天這場賽事兩種狀況都被我遇到了，配速不佳及烙賽。過25k後，準備進入新竹十七公里海岸線自行車道，在25.3k水站（這站與來程16k共用），遇到老當益壯的許大哥，他老人家還一直誇我跑很快，殊不知這時候已經在爆掉邊緣。進入新竹十七公里海岸線沒多久，肚子突然開始滾滾、絞痛起來，回想到底是剛剛吃了甚麼不乾淨的東西，還是昨天下午在新竹城隍廟跟老婆一路亂吃美食小吃的關係，或者是昨天晚上吃燒烤，加太辣了？不管如何，先找到廁所再說。不幸中的大幸，這場賽事大會準備的流動廁所很多，進到下一個水站，立馬衝進流動廁所解放。記得多年前有一場在新北河濱的馬拉松也是跑到一半衝進流動廁所，好險拉完，看到流動廁所裡有衛生紙，不然我還真不曉得要用什麼來擦屁股。

解決肚子的問題後，想說終於可以好好跑了，準備加快跑速。完蛋了，完全跑不起來。剩最後7、8k，只剩下走路功能。跑跑、走走休息變成唯一選項。還好心境倒是放得很開（到底是不要臉，自己也不得而知）。看看手錶，反正就算現在全用走的，頂多也是四個小時多，回起終點。根本不用擔心關門時間問題，更何況入住在會場附近的汽車旅館，這間摩鐵退房的時間是中午十二點，十點多回房，都還來得及盥洗一番。邊走、邊伸伸懶腰、動動手腳、舒展四肢，一邊吹著超大的海風，倒也是舒暢。這段路記得家裡兩個小鬼還小的時候，也曾來過這裡，一家四口踩踩腳踏車、看看海景。過了這麼多年，想不到再度造訪，居然是來烙賽、跑馬的，也是令人不覺莞爾！

昨天禮拜六下午，跟老婆倆人開車南下新竹。新竹離桃園很近，但是假日很少下新竹，可能因為假日都跑捷兔的關係，幾乎都往台北、新北市跑比較多。很久沒到新竹市城隍廟品嘗美味小吃了，便先來個城隍廟美食之旅，吃了幾攤好料後，再到護城河親水公園走走。新竹城隍廟來吃過好幾次了，護城河親水公園這邊倒是沒來過。我對公園轉角處的新竹市美術館這棟維多利亞式紅磚建築十分有興趣。它興建於1925年，原本是日治時期的新竹街役場；到了1930年，隨著新竹人口快速成長且政經地位愈重要，升格為新竹市後，新竹街役場改制為新竹市役所，換句話說就是以前新竹市政府所在。所以這裡可是以前新竹市的繁華地帶。走走、看看，了解一下當地的人文歷史也是挺有趣的。

晚上入住在會場南寮貝殼公園附近，走路約十分鐘的汽車旅館。晚餐在附近吃一家還不錯吃的鹽酥雞，妙的是這家起源於台中的連鎖鹽酥雞，烤的、炸的、滷的都有，而且都還蠻好吃的，剛好一旁還有一間小七，問一下老闆可不可以自帶飲料進去配？老闆豪邁答應，買了台啤。這下又是兩人的選手之夜。吃吃、喝喝，大快朵頤之後，埋下隔天烙賽的伏筆。

早上六點起跑，大概五點起床，五點半慢慢走去會場。天氣陰陰的，不過風很大。新竹的九降風是出名的，都四月還刮起這種大風，這就有點怪怪的。老婆跑22k超半馬組，6點15分才起跑。我全馬6點先出發。寄完包包先去拱門後方等開賽。起跑後飄了一陣小雨，隨後雨就停了。氣溫蠻剛好，慢慢跑、熱身完後，提高跑速。這場高手好像蠻多的，自己都跑進五分速內了，前面還是一堆人。跟著幾位跑速很穩的大哥組成一個小集團、跑在一起。跑了十幾k後，他們跑速還是很穩，我則是慢慢備感壓力，勉強跟跑。不知道是我太過天真，還是哪來的自信。跑到半馬，看看手錶，計時來到1小時42分左右，還一度很樂觀，以為又可以破PB了。當然，風水輪流轉、樂極生悲，天有不測風雲、人有旦夕禍福，如果一切都依你所想的道路走，大概人生也挺無趣的。果不其然，沒多久就是悲劇的開始。

處之泰然、樂觀以對，大概是我個性上很大的優點之一。一路欣賞海景，晃到接近有根大煙囪，新竹市垃圾焚化廠的小斜坡自行車道前，遇到好久不見的攝影師、同時也是跑捷兔的好朋友《大叔》正在路旁拍照。被他虧，怎麼偷懶、跑這麼慢？沒辦法啊！今天狀況不太好。閒聊幾句後，剩倒數3k多，繼續散步、走走跑跑前進。到了最後一個水站，想不到這場馬，補給還蠻豐盛的，難得可以慢慢吃吃、喝喝，不趕時間，吃飽了再上。終點前1k多，環顧前後四週，好像大家都在跑，不跑起來怪不好意思的，再度認真跑了一下進終點。想不到這樣也可以跑進四小時內。回到汽車旅館盥洗後，跟老婆炫耀一下。

中午退房，午後我們夫妻倆驅車來到新竹寶山水庫環湖步道，散散步、排排乳酸。第一次來，就見到水位降到超低、沒什麼水，人都可以走下庫底的寶山水庫，看樣子近來水情十分吃緊。想到早上跑完馬，自己跟老婆還在汽車旅館裡的按摩大浴缸泡澡，實在是有點不應該。這條環湖步道不長，走過兩個吊橋、繞了一小圈，一小時左右就走完，隨後返家，結束這一天半的新竹南寮跑馬之旅。

110.04.18（日）