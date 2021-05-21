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跑步知識／越野跑要怎麼跑？

運動筆記 / Jack Kox

都沒有在運動的人

要怎麼越野跑

先從爬山跑步慢慢的練習

如果有在爬山的人需要做些什麼

如果有在跑步的人又需要做些什麼練習

有持續跑步加上爬山

越野跑的能力才會慢慢的開始累積

越野跑練習之後

要怎麼知道自己的能力是不是有上升

本集閒聊一下要怎麼越野跑的基本觀念

還有台灣也有不少越野賽事

有不同的難度可以參加挑戰

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越野跑

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跑馬拉松資歷十一年了，說長也不長，說短好像也不短，完成跑次共一百出頭場。比起馬場上眾多、動輒三、四百場以上的神人前輩們，算是小巫見大巫，根本不能相提並論。個人最好的全馬成績（PB）是去年2020田中馬

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