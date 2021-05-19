跑步知識／越野跑時為什麼時間過很快？

為什麼越野跑時明明沒跑多遠 但是時間卻已經過了2小時以上了 竟然連水都忘記喝 為什麼時間消失了 讓我們閒聊一下消失的時間 到底去哪裡了 山上的平路比較危險 還是艱難的路段危險

2021-05-19 08:59