跑步知識／越野跑時為什麼時間過很快？
為什麼越野跑時明明沒跑多遠
但是時間卻已經過了2小時以上了
竟然連水都忘記喝
為什麼時間消失了
讓我們閒聊一下消失的時間
到底去哪裡了
山上的平路比較危險
還是艱難的路段危險
眼前看到的危險
真的就是危險嗎
還是說有會疏忽的地方沒發現
除了上山練習上下坡之外
在家還有體育場
可以練些什麼
本集來閒聊一下山上消失的時間
還有想到什麼就順便一起聊一聊
大家一起尊守防疫規定
希望疫情早早退散
平安
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