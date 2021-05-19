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今天供電備轉容量比昨天更低 供電持續緊張

跑步知識／越野跑時為什麼時間過很快？

運動筆記 / Jack Kox

為什麼越野跑時明明沒跑多遠

但是時間卻已經過了2小時以上了

竟然連水都忘記喝

為什麼時間消失了

讓我們閒聊一下消失的時間

到底去哪裡了

山上的平路比較危險

還是艱難的路段危險

眼前看到的危險

真的就是危險嗎

還是說有會疏忽的地方沒發現

除了上山練習上下坡之外

在家還有體育場

可以練些什麼

本集來閒聊一下山上消失的時間

還有想到什麼就順便一起聊一聊

大家一起尊守防疫規定

希望疫情早早退散

平安

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越野跑

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