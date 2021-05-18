長跑天后姚潔貞 米蘭馬2:31:21 再破香港紀錄！

禮拜日（5/16）香港的長跑天后 姚潔貞 出戰米蘭馬拉松，期盼達標東京奧運馬拉松 2:29:30 資格，最後差了2分鐘就能達標東京奧運，跑出 2:31:21，但仍打破了香港紀錄！

這天米蘭氣溫攝氏 13～19 度，姚潔貞一開始以約 3 分 30 秒的配速前進，並以1:10:23 完成 20 公里。在後半開始掉速，完成 30 公里後雖然一度加速，但最終仍無法追回時間， 以 2:31:21 兩分之差，錯失東奧資格。不過，這仍是把香港紀錄大幅推進，打破了她自己在 2019 年黃金海岸馬拉松 2:34:07 的香港紀錄！

姚潔貞打破了她自己在 2019 年黃金海岸馬拉松 2:34:07 的香港紀錄（圖片來源：HKAAA）姚潔貞絕對是香港之光，她的奮戰精神，讓我們看見了運動員的態度。相信她能在長跑這條路上，繼續發光發熱！也讓我們繼續為這些優秀的選手加油！

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參考資料：香港01、姚潔貞 Christy Yiu

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