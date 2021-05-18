布魯金斯馬拉松接力賽 丈夫隊真的用「跑步」打敗妻子隊！

還記得上週末有一場「布魯金斯馬拉松接力賽」（Brookings Marathon Relay），丈夫隊揚言要打敗妻子隊嗎？上次發文，一排跑友都留言賭妻子隊會獲勝，在好奇心驅使之下，筆者去查了這次的分組成績，結果......

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丈夫們真的用「跑步」打敗了他們的妻子！「用跑步打敗我們的妻子隊」（ Running to Beat Our Wives），以總成績 3:34:52 拿下了第四名！而由妻子組成的「母親跑者隊」（Mother Runners）以 3:57:51 拿下了第 15 名。值得慶祝的是，這突破了她們在 2018 年創下的最佳時間 4 小時 2 分。

「用跑步打敗我們的妻子隊」（ Running to Beat Our Wives）拿下第4名；「媽媽跑者隊」（Mother Runners）獲得第15名（圖片擷圖自Brookings Marathon）

果然，丈夫們也不是省油的燈！不過，此時誰輸誰贏依舊未知，怎麼說呢？筆者真心期盼，丈夫們不是只是贏了一時，然後輸了......後面就交給各位自行想像（笑）。

餐考資料：Brookings Marathon、The Brookings Register

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