跑步小品／自律讓你破 PB 自律讓我們成為疫情下的跑者

出門戴口罩、尊重他人、保護他人（圖片來源：ASICS）

自律讓人自由，自律為的是自由。這句話可以套用在很多地方，尤其是現在防疫視同作戰的時刻，自律為的是自由。過去一年多，我們可以不戴口罩出門跑步，跑完了可以只煩惱要吃什麼？受傷了可以到所有的醫院診所看病治療，能參加２萬多人的台北馬拉松，能不再繼續被減班、放無薪假，這是多麼值得感恩的這一年，但這也是我們曾經認真地戴口罩、少出門，戒慎恐懼地度過疫情爆發後的美好時刻。

去年年底的台北馬拉松是台灣防疫的成果（圖片來源：光宇）

累積能量吧！跑者！

我們肉眼看不見病毒，我們只能用想像的隔絕可能的接觸，沒人願意傳染給別人，只是我們忘了仍然存在的風險，我們心存僥倖、我們拿下了口罩、我們減少洗手的頻率，不是嗎？現在我們應該回到戒慎恐怖的防疫時刻，減少出門的機率、若要出門戴好口罩，若要跑步也要將口罩戴上，若覺得無法呼吸就不要出門跑步，夏季的休兵時期讓身體休息一下，練練肌力也是對社會的貢獻，鍛鍊平常沒訓練的肌肉搞不好還能讓跑步速度更快。

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夏季是休養期 休息是為了更長久的路

如果你身邊有朋友仍覺得僥倖請友善的提醒他，幾周沒跑不會怎樣，頂多就跑慢了一些，你不是張嘉哲、我不是曹純玉，我們沒有要累積奧運的參賽積分，就算達成ＢＱ有人敢去波士頓？你會去跑東京馬？不要糾結自己會退步幾分鐘，若是台灣的醫療防線垮台，別說一個月不用跑步，我們不能跑步、沒有賽事的時間絕對更久，看看國外，台灣已是奇蹟。別以為出門戴口罩保護好自己就好，社區感染的情況下，沒去檢測誰知道自己是否染疫？好好待在家裡少出門也是保護別人、尊重醫療的方式。

或許說話說重了，但我們跟醫護、防疫團隊比起來能為這場戰役貢獻的不多，他們是拿生命安全在保護大家。不要糾結自己日常跑步受影響退步怎麼辦？戴口罩出門跑步好不好？第三級是規定出門一定要戴口罩，還沒限制人民不許出門，所以要出門跑步是你的自由，但請把口罩戴好戴滿，注意不要喘不過氣要跑醫院，若想多貢獻一點心力在家訓練也是一個選擇。

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給我一個廚房，一罐洗碗精，你就可以擁有跑步機！（影片來源：Facebook）