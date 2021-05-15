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賽事心得／Wings for Life World Run 2021 蜘蛛人回歸！

運動筆記 / Chi Kuei Huang

可能有些跑友不知道Wings for Life World Run為了不能跑的人而跑 世界路跑賽是甚麼賽事？蛛蛛就來幫忙找網路上的資料來介紹這場賽事～～這場賽事玩法相當有趣，由起跑後的30分鐘開始算起，一輛「Catcher Car」將正式起跑，它將一步一步尾隨大家，一開始以時速14公里的車速行駛，半小時後以時速15公里追人，之後每半小時時速加快1公里，車速會越來越快，直至成功「追捕」到每一位參加者為止，而每位參賽者所穿的號碼布中皆植有晶片，凡是被終結者號超越掃瞄到晶片即算淘汰。

（2016宜蘭場的會場拍攝)

(國旗就是帥氣！！)

而不管你身在的地方是凌晨，中午還是深夜，所有人都是在UTC時間早上10點正開跑，在這個統一時間上，成千上萬的參加者開始了這場沒有終點線的比賽。在台灣的賽事時間都是五月第一個或第二個週日的晚上七點舉辦。

(2018桃園場的活動照片，照片來源引用自：人車事新聞)

(當Catcher Car快接近時，車上會廣播，通常跑者會擺出帥氣或美美姿勢給車上攝影機拍攝後就停下腳步，或者是拔腿狂奔，希望能多增加一些跑步里程～照片來源引用自：官方臉書)

這場比賽不同於其他賽事是跑者奔向終點，而是終點在跑者後方追著，感覺非常有趣之外，另外讓蛛蛛覺得很有意義的是：「Wings for Life World Run」報名費與來自各界的募款，將全數捐給「Wings for Life 脊髓損傷研究基金會」，投入找尋脊髓損傷治癒方法的研究。

(賽事也歡迎輪椅跑者參賽，不過台灣場次因為安全顧慮，並無開放輪椅跑者參賽．照片來源引用自：官方臉書)

第一屆的Wings for Life World Run，在2014年5月4日舉行，共有35,397位運動員在世界32個不同國家，34個不同賽道開始了這場不一樣的比賽。台灣自2014年開始，共舉辦了六場實體路跑，2020跟2021則是改為線上路跑(蛛蛛覺得還是有真正的車子追才熱血！！)2014 花蓮．2015 宜蘭．2016 宜蘭．2017 台南．2018 桃園．2019 台中．蛛蛛是從2016年 宜蘭場開始參賽。

(為了宣傳中華民國，在排汗Ｔ外穿一件棉質的國旗背心，真的是悶熱....)扮裝跑很辛苦，但也很幸運的被台灣官方團隊拍攝在影片中出現一秒～ＸＤ

2016年 宜蘭 蜘蛛人扮裝跑了18.08公里被捕獲．(悶熱)2017 台南 21K．(北門水晶教堂折返後，完全無風，悶到爆)2018 桃園 22K．(在地人的主場，賽道的路太小，不好跑，依樣是悶熱，路邊車輛駕駛被攔住，火氣大爆罵)

2019 台中 25K。(在麗寶賽車跑道上跑一段，很特別～天氣也是悶熱天～～)
2020 沒跑
今年一月起，因為疫情影響，比較少報賽事了，但後來看到 李智群 教練 有在徵求賽事團隊，覺得用團隊競爭又更有趣了，所以又回歸來跑Wings for Life World Run 2022 台北場，不過今年想要再以蜘蛛人扮裝參賽，挑戰2016年的里程。

(今年前500名報名，上網填單後，會贈送4瓶REDBULL機能飲料；號碼布也太大張，別在前面其實很悶～)

今年賽事是在5/9 19:00舉辦，李智群競賽團隊是在大佳河濱公園圓頂天幕起跑，以往賽事都是限額的6000人秒殺名額，但由於這兩年改成線上路跑，報名的人數變少許多，加上可以各自找地方跑，因此來大佳參加的人數並不多。

(小而美的會場布置，有大螢幕實況轉播就是ＨＩＧＨ！！)

因為沒有賽事目標，懶蛛好不想動，賽事這週六天沒跑，只有週日比賽當天早上跑了一下，五分速就好喘腿好痠，但也跑完13公里，當做晚上給車追的暖機吧…七點一起跑，李智群跟陳雅芬的領先集團就開出去了，完全看不到車尾燈…而且一開始大佳河濱超悶熱無風，尤其是大直橋附近，根本一個熱炸，整個人極度崩潰。

(賽前跟萌少女 陳雅芬的合照)前面三公里開太快，後面選擇降速，不然太熱又太快，心率會爆掉…而且想盡量跑多一點，就選擇全程不喝水，以免浪費時間（蜘蛛有練過，一般人不要學，建議還是要補足水份，尤其是悶熱的夏天氣候）。

不喜歡夜晚跑大佳，因為部分路段漆黑，視線看不清前面，覺得不舒服，但賽事選擇跑這邊的路段，也只能接受…跑了三趟約15公里，有點想放掉了，肌力退步，速度就沒法維持，而且早上跑13公里好像有點多了…腿部疲勞就感覺好累，但後來還是決定撐到18公里，至少平第一年跑的里程。

(感謝 山貓 帥氣的一力哥拍攝)

所以後來跑到大直橋後，就決定直接折返跑回會場了，反正是用APP計算，沒有真的車子來追捕，跑的路線可以自己決定，跑有風的地方就好，比較涼爽~XD。

(感謝 山貓 帥氣的一力哥拍攝)

看著APP，已經跑完18公里，追捕車還差我1-2公里就追到了，但當下就不跑了，慢走吹風一路走回會場XD。

回到會場後，18公里都沒喝水的我，一整個渴爆！！趕緊和跑友們合照留念後，就脫下面罩，乾了一瓶REDBULL ，真的是有復活的感覺～ＸＤ

(遇到好久不見的 胡杰~~)

(個人都會在下載的成績證明上，放上跟該賽事有關的照片，再列印出來做為紀念～～)

前幾天看到官方有釋出賽事影片，竟然有我！雖然不到一秒，但很開心短暫出現～ＸＤ(感謝賽事小編在起跑前，要我去跑一下，做熱身動作給他拍。 )

這場2021的賽事，也創下了歷史上最大的跑步紀錄！共有來自151個國家18萬4236人參加，募集了4.1萬歐元用於脊隨損傷研究，共跑了165萬6840.79公里～很開心能能成為其中一份子～最後想說的是大家一起為 不能跑的人而跑，無論距離長短，都真的超棒！

(照片來源引用自：李智群 教練臉書，教練跑了47公里真的超強！！)

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