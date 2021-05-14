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孕媽 Myler 產後重返賽場 5k再進化跑出 15:45.48！

運動筆記 / 李吳菊

成功卸貨後，回到田徑場！ 圖/ ＠benzmakenz

還記得 2020 年底，一位孕媽跑了 “最速甜甜圈” 一英里跑出 5:25 的成績，相當於每公里 3:22 的配速。延伸閱讀：【話題】超速甜甜圈！九個月孕媽一公里跑 3:22！

在成功「卸貨」後，四月份 Makenna Myler 回到了田徑場上開始比賽，重要的是她仍保持著相當的實力，她以 15:45.48 贏得了 State of California 的一場比賽，並且還以 4:42.20 刷新了個人一英里PB！強勢回歸！

圖/ ＠ highlighther

再經過懷孕、生產、恢復、重返賽道上，她恢復到令人難以置信的狀態，甚至比她孕前都還要更快！在她懷孕前的個人最佳一英里 PB 是 4:43.31 ，5000m 則是 16:10.33，而自從她的孩子 Kenny 出生後，她在 5k 的比賽中跑出了 15:45.48，刷新個人PB 25 秒之多，這也使她在 2021 年美國女性中長跑排在第 38 位。許多人好奇 Myler 到底是如何快速的恢復，甚至比之前的狀態更好？Myler 表示她將這些成功歸功於她身份的轉變，成為了一位「母親」，自小孩出生後，她學到許多寶貴的經驗。

丈夫帶著 Kenny 陪同 Myler 一起練習 圖/ ＠benzmakenz

她在社群軟體上寫道：「生小孩後，迫使我尋求幫助來實現我的目標，並向我的孩子展示我永遠不會停止成長，我不會停止嘗試一種或多種的方式。我會與比我更好的人在一起持續訓練，持續的變好。」「我不會是第一個，也不會是最後一個堅持下去的媽媽。」看完，Myler真的是「為母則強」令人感動，這也告訴我們就算懷孕有小孩後，妳還是能變得更好更棒！台灣也有許多媽媽素人百傑，只要妳願意相信自己，一定能展現出更強大的妳。

責任編輯：Ian

新聞來源:Fox2

圖片來源：@benzmakenz、＠highlighther

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