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曹純玉、謝千鶴、游雅君三位國手首度嘗試視障陪跑！10月3日跑上臺中科湳愛琴橋

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羅布森伴城路跑記者會合照，左起為「馬拉松寶貝」曹純玉、羅布森股份有限公司汪世旭董事長、臺中市令狐榮達副市長、「不死鳥」謝千鶴、「玉兔女神」游雅君。（圖／H2U筆記實業提供）
羅布森伴城路跑記者會合照，左起為「馬拉松寶貝」曹純玉、羅布森股份有限公司汪世旭董事長、臺中市令狐榮達副市長、「不死鳥」謝千鶴、「玉兔女神」游雅君。（圖／H2U筆記實業提供）

羅布森企業今年將舉辦首屆城市路跑「羅布森伴城路跑」，於10月3日及12月19日分別在臺中跟高雄舉行。12日在臺中市政府市政大樓四樓集會堂川堂舉辦賽事宣傳記者會；馬拉松國手曹純玉、謝千鶴、游雅君，也在記者會中分享前陣子擔任視障陪跑員的經驗；路跑界最強媽咪，小比媽媽陳嘉齡帶著兒子小比現身會場，眾人希望拋磚引玉，呼籲更多的身心障礙者開心走出戶外。

羅布森伴城路跑是一場跑在城市的公益賽事，長度共分為4K、12K、21K，首場就舉辦在近期剛落成，有「台中之肺」美稱的中央公園，賽事路線亮點眾多，除了跑者能跑上連結水湳及中科的科湳愛琴橋，飽覽國道一號及74號快速道路的車流風光；賽會釋出600個公益名額提供身障者與陪跑者免費參賽，並將交通維安車輛全改為電動車，飲食方面全程供應蔬食，製作專屬環保水杯，減少一次性紙杯使用後製造的垃圾，希望打造一場全國最低碳排放量的路跑賽事，所有的規劃都堪稱路跑賽事的創舉。

羅布森董事長汪世旭表示，羅布森是對環境、對社會、對人群友善的企業，希望將「低碳、友善、關懷」的精神，帶進這場賽事當中，被問到為何想要舉辦這場路跑，他透露愛上跑步已經30多年，前幾年更成為一位視障陪跑員，「想舉辦伴城路跑的動機很簡單，希望可以做到傳遞友善的理念。」

臺中市副市長令狐榮達表示，非常認同羅布森伴城路跑「傳遞友善」的理念，與市府積極推動酷運動、打造酷城市的心意不謀而合，也透露2022年臺中市將舉辦「身障運動會」，鼓勵市民養成運動好習慣。H2U永悅健康股份有限公司董事長陳俊嘉則表示，永悅健康傳遞的精神是H To You，H代表的是兩個H，分別是快樂（Happy）跟健康（Health），與賽事傳遞低碳友善的精神非常相似。

值得一提的是，國手曹純玉、謝千鶴、游雅君日前也首次體驗「一日視障陪跑員」，參與中華民國視障路跑協會的視障跑團練跑，由於三人過往都是競速型選手，首次拿起陪跑繩，配合視障跑者的腳步奔馳，三人都直呼是很棒的體驗，對於視障跑者雖然看不見，卻還能勇敢邁出每一步，覺得相當感動。

記者會中，汪世旭也特別給曹純玉、謝千鶴、游雅君等國手，送上代表陪跑員使命的「視障陪跑繩」，鼓勵他們平時除了訓練及為國爭光外，也可發揮自身影響力，帶給社會更多的正面能量。

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